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29 Haziran 2017 13:59

TİKA’dan Bolivya’ya kırsal kalkınma desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bolivya’nın Kuzey Altiplano bölgesinde hayatlarını sürdüren Quechua ve Aymara yerlileri başta olmak üzere geçimlerini kinoa üreticiliği ile sağlayan bölge halkına hafif tane ayırma makinesi desteğinde bulunuldu.

TİKA’dan Bolivya’ya kırsal kalkınma desteği

29 Haziran 2017 13:59


TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Güney Amerika kıtasında da tarım ve hayvancılık alanında önemli projeleri hayata geçiren TİKA tarafından kinoa organik üretim sertifikası temini için gereken hafif tane ayırma makineleri düzenlenen törenle Bolivya’da yaşamlarını sürdüren Quechua ve Aymara yerlilerine teslim edildi. Patacamaya Belediyesinde düzenlenen teslim töreninde katılımcılar, TİKA tarafından temin edilen tarımsal ekipmanların geçim kaynaklarına büyük katkılar sağlayacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.


Modern yöntemlerin eksikliği sebebiyle kinoa üretim faaliyetlerini düşük verim ve ortalama altı kalitede gerçekleştiren yerlilerin teknik ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi yoluyla verimliliğin arttırılması ve üretim sürecinin ihracat seviyesine çıkartılması hedefleniyor. Proje aracılığı ile yerli toplulukların yaşam standartlarının yükseltilmesi de amaçlanırken, yaklaşık 430 üyesi bulunan Kinoa Üreticileri Dernekleri desteklenerek tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve ürün kalitesinin arttırılarak yerli halkın imkanlarının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadeleye katkı sağlanıyor.




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