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22 Haziran 2017 14:22

TİKA’dan Bosna Hersek’te “Gönül Sofraları”

Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu dünyanın dört bir tarafına taşıyan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’te ’Gönül Sofraları’ adı altında iftar yemeği organizasyonları düzenledi.

TİKA’dan Bosna Hersek’te “Gönül Sofraları”

22 Haziran 2017 14:22


TİKA, Bosna Hersek’te “Gönül Sofraları” adı altında iftar yemeği organizasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İlk iftar programı Fojnica şehrinde düzenlendi. Ülkedeki en ağır seviyedeki engelli kişilere rehabilitasyon ve barınma hizmetlerini sunan ve ülkenin en büyük rehabilitasyon merkezi olan Fojnica DRİN Engelliler Merkezi’nde 500 kişi için iftar yemeği verildi.


İftar programlarının ikincisi Saraybosna’da TİKA’nın dostları ve proje ortakları için düzenlendi. Saraybosna’da düzenlenen iftar programı Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, devlet bakanları ve hükümet temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, TİKA İKDH Başkanı Dr. Zülküf Oruç, TİKA’nın proje ortakları, kamu kurum-kuruluşları temsilcileri, din adamları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 300’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.


İftar organizasyonlarının üçüncü durağı ise Bijeljina’daydı. Bosna Hersek’in kuzey doğusunda bulunan ve savaş sonrası kendi topraklarına dönen Boşnak vatandaşlarının yoğun bir şekilde yaşadığı Bijeljina’da 150 kişiyle iftar coşkusu paylaşıldı. Yerel yönetiminin önde gelen isimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve halkın katılımıyla Bijeljina Atik Camii bahçesinde gerçekleştirilen iftar programında Türkiye ve Bosna Hersek halkları arasında mevcut kardeşlik ve yardımlaşma faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.




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