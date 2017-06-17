TİKA’dan Çad’a gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Çad’da farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA tarafından yetim, görme engelli çocuklar ve yatılı Kur’an Kursu öğrencilerine toplam bin 260 koli gıda yardımında bulunuldu. Türkiye mezunlarının yönetiminde olan Senabil Al-Kheriye Derneği’nin talebi doğrultusunda İnsani Gelişme Endeksi verilerine göre 188 ülke içinde 185. sırada yer alan Çad’ın başkenti Encemine’nin en yoksul kenar mahalle ve köylerinde bulunan yetim, görme engelli çocuklar ve yatılı Kur’an Kursu öğrencilerinden oluşan toplam bin 260 aileye yaklaşık gıda yardımı yapıldı.

Gıda paketlerinin dağıtımının Ramazan ayında yapılması muhtaç aileler arasında sevinç ve mutluluk kaynağı oldu. Türkiye’yi yanlarında görmelerinden memnun olan yoksul aileler ve kurum sorumluları, “kapımızı sadece Türkiye çaldı” şeklinde duygularını dile getirerek, TİKA yetkililerine yapılan insani yardımdan dolayı teşekkür ettiler.