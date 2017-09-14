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14 Eylül 2017 11:45

TİKA’dan Çad’da Anne Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad’ın başkenti Encemine’nin tek kadın doğum hastanesi olan Anne ve Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA’dan Çad’da Anne Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteği

14 Eylül 2017 11:45


TİKA, ortalama yaşam süresinin erkeklerde 51, kadınlarda 49 olan, her 17 doğumda bir annenin hayatını kaybettiği, doğan çocukların 5 yaşına kadar yüzde 20’sinin hayatını kaybettiği bir Orta Afrika ülkesi olan Çad’da başkent Encemine’nin tek kadın doğum hastanesi olan Anne ve Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu. 2016 yılında da 40 yardımcı personele anne ve çocuk sağlığı ve ilk yardım konularında eğitim programı düzenlenen hastaneye tek kullanımlık medikal malzemeler Türkiye’den temin edilerek yapılan törenle teslim edildi. Teslim törenine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye’nin Encemine Büyükelçisi Serdar Cengiz, Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş, Aile Hekimi Dr. Temel Taşkın, TİKA Encemine Koordinatör Yardımcısı Erhan Vargün ve Anne ve Çocuk Hastanesi yetkilileri katıldı.


Törende konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, “TİKA Türkiye’nin dünyaya uzanan yardım elidir’’ diyerek, söz konusu projenin açılış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Cengiz de, Türkiye’nin her alanda sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimlerini kardeş ülke Çad’a aktarmaya devam edeceğini belirtti.


Teslim töreni, Anne ve Çocuk Hastanesi yetkililerinin TİKA‘nın kendileriyle yaptığı iş birliğinden duydukları memnuniyeti ve Türkiye’ye teşekkürlerini belirtmeleri ile son buldu.




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