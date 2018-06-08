TİKA’dan Çad’da güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu

TİKA, Çad’da sağlık, eğitim, mesleki eğitim, tarım, insani yardım ve medya alanlarındaki çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. TİKA Çad’ın Bokoro vilayetinde bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelen su kuyusunu rehabilite ederek, yeniden kullanılabilir hale getirdi. Başkent Encemine’ye 235 kilometre uzaklıktaki 15 bin insanın yaşadığı Bokoro’da güneş enerjisiyle çalışan su kuyusunun faaliyete geçmesi dolayısıyla düzenlenen programa, Türkiye’nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Hacar Lamis Valisi Muhammet Bahit Hasan, Boroko Kaymakamı Nasır Vege, Hacar Lamis Sultanı Abdurrahman Abdayya, Maarif Vakfı Koordinatörü Oğuzhan Uğurlu ile Moyto sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Ergen, “TİKA insana doğrudan dokunan, onların birincil problemlerine derman olmaya çalışan bir kurumumuzdur. Bu çerçevede bölgenin en önemli ihtiyacı su’dur. Şu mübarek günde bu kuyunun hizmete girmesiyle artık daha rahat hayat sürecekler’’ dedi. Hacar Lamis Valisi ise, Türkiye’ye ve halkına minettar olduklarını, Allah’ın Kuranı Kerimde, “Biz her canlı şeyi sudan yarattık’’ demektedir. Sizler bize hayatımızı tekrar verdiniz. Size müteşekkiriz” dedi.

TİKA Çad Koordinatörü Sıddık Yıldırım ise, bölgede 1976’da hizmete giren su kuyusunun bakımsızlıktan dolayı devre dışı kaldığını belirterek, "Nüfusun çoğalması ve ihtiyacın artması nedeniyle kuyunun yeniden açılması, temizlenmesi ve kapasitesinin arttırılması ihtiyacı doğdu" dedi.

Su kuyusunun yeniden açılarak temizlendiğini belirten Yıldırım, "Bölgedeki enerji sıkıntısını da göz önüne alarak kuyunun güneş enerjisiyle çalışması için güneş paneli yerleştirdik" ifadelerini kullandı.