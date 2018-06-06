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06 Haziran 2018 11:24

TİKA’dan Çad’da iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad’da yetim, kimsesiz ve yoksullara iftar programı düzenledi.

TİKA’dan Çad’da iftar programı

06 Haziran 2018 11:24


TİKA, Çad’ın en büyük camisi olan Faysal Camii’nde Çad İslam Konseyi ile birlikte 2 bin kişiye, Encemine Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bin kişi olmak üzere toplam 3 bin kişiye iftar program düzenledi. İslam Konseyi Başkan Vekili Abduldaim Osman, iftar sırasında yaptığı konuşmada Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ederek, dünyada yaşanan olaylara bakıldığında Türkiye’nin mazlumların sesi ve ümmetin vicdanı olduğunu ifade etti. İftara katılanlar, İslam Yüksek Konseyi İlahi gubunun söylemiş olduğu ilahi ve naatlarla güzel bir ramazan günü yaşadıklarını, Türkiye’nin istikrarı ve refahı için her daim dua ettiklerini dile getirdi.


İftar programına Osman’ın yanı sıra T.C. Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, TİKA Ortasya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Encemine Büyükşehir Belediyesi 1. Yardımcısı Attidjani Mahamat Nouren, Türkiye Parlemento Dostluk Gurubu Milletvekili Muhammed Salih, Türkiye Maarif Vakfı Direktörü Oğuzhan Uğurlu, Çad Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Abdulhamit Harun katıldı.




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