TİKA’dan Cezayirli çocuk izcilere ekipman desteği

Cezayir’de, gençlerin ve çocukların okul dışındaki sosyal hayatlarını verimli geçirebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri çok fazla sosyal ortamları bulunmuyor. Bahse konu alanda eksiklikleri gidermek adına, 1989 yılında kurulan ve özellikle çocuklara ve gençlere yönelik faaliyet gösteren, Cezayir’in en köklü ve itibarlı kuruluşlarından olan Uluslararası Cezayirli Müslüman İzciler Derneğinin kolu olan “Muhammed Beşir İbrahimi Derneği”ne ilk etapta 200 çocuğa yönelik olarak, dernek merkezinde ve kamp programlarında kullanılmak üzere; kamp çadırı, masa ve sandalye, dizüstü bilgisayar, klima, projektör ve perde, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, yazıcı, faks cihazından oluşan çeşitli ekipmanlar TİKA tarafından temin edildi.

TİKA tarafından temin edilen ekipmanlar dernek yetkilileri, TİKA yetkilileri, izciler ve öğrencilerin katıldığı tören ile dernek merkezine teslim edildi. Dernek Başkanı Abdessamed Alaeddine törende yaptığı konuşmada derneğe verdikleri destekten ötürü TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Proje kapsamında çocukların iletişim teknolojileri, sosyal medya, fotoğrafçılık, film çekimi, yazılı ve sözlü iletişim becerileri vb. alanlarda hobilerini geliştirmeleri ve bu suretle sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.