TİKA’dan Cezayirli medya çalışanlarına eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) koordinasyonunda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde düzenlenen Cezayir Echorouk Medya Grubu personeline eğitim programı başladı. Eğitim programı kapsamında Cezayir’de televizyon ve radyoculuk alanlarında faaliyet gösteren ve Cezayir’in köklü medya kuruluşlarından olan Echorouk Medya Grubu personeline görsel, işitsel habercilik medyası, yapımcılık, muhabirlik ve röportaj, belgesel filmler, kamera çekimi, video yapımı ve montaj alanlarında Türkiye’de eğitim veriliyor. Eğitim programına 3 muhabir, 3 editör, 2 montaj elemanı, 2 kameraman ve 2 sunucu olmak üzere toplam 12 kişiden oluşan medya personeli katıldı. İki ülke medya grubu arasında televizyonculuk alanında tecrübe paylaşımı ve iş birliği sağlayan eğitim programı, 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek.