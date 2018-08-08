Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 09:59

TİKA’dan Cezayirli medya çalışanlarına eğitim

TİKA ve TRT iş birliğinde Cezayir Echorouk Medya Grubu personeline yönelik eğitim programı başladı.

TİKA’dan Cezayirli medya çalışanlarına eğitim

08 Ağustos 2018 09:59


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) koordinasyonunda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde düzenlenen Cezayir Echorouk Medya Grubu personeline eğitim programı başladı. Eğitim programı kapsamında Cezayir’de televizyon ve radyoculuk alanlarında faaliyet gösteren ve Cezayir’in köklü medya kuruluşlarından olan Echorouk Medya Grubu personeline görsel, işitsel habercilik medyası, yapımcılık, muhabirlik ve röportaj, belgesel filmler, kamera çekimi, video yapımı ve montaj alanlarında Türkiye’de eğitim veriliyor. Eğitim programına 3 muhabir, 3 editör, 2 montaj elemanı, 2 kameraman ve 2 sunucu olmak üzere toplam 12 kişiden oluşan medya personeli katıldı. İki ülke medya grubu arasında televizyonculuk alanında tecrübe paylaşımı ve iş birliği sağlayan eğitim programı, 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç