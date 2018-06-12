TİKA’dan Cibuti’de gıda yardımı

Doğu Afrika’nın kıyı ülkelerinin başında gelen 945 binden fazla nüfusa sahip Cibuti’de ihtiyaç sahibi ailelerin beslenme ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere TİKA tarafından bin 136 aileye gıda yardımları gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Cibuti Kadın ve Aile Bakanlığı, Cibuti Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, başkent Cibuti’nin az gelişmiş farklı bölge ve yerleşkelerindeki ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Hazırlanan gıda paketleri, TİKA tarafından başkentte ve Tajura vilayetinde gerçekleştirilen 900 kişilik iftar programlarının akabinde dağıtıldı. İşsizlik oranın yüzde 60’a yaklaştığı Cibuti’de, Ramazan ayını yoksulluk sınırı altında geçirecek yaklaşık 6 bin kişinin temel gıda ihtiyaçları TİKA tarafından karşılanmış oldu.

TİKA tarafından Cibuti Kadın ve Aile Bakanlığı ile Cibuti Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 4 farklı günde gerçekleştirilen dağıtım programları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri teslim edildi. Teslim törenlerinde bulunan yetkililer ve aileler, başta TİKA olmak üzere Türk halkının kendilerine yönelik yapmış olduğu katkı ve destekler sayesinde ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.