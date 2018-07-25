Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 10:42

TİKA’dan Cibuti’de sel mağdurlarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti, Yemen ve Somali kıyılarında meydana gelen tropikal fırtınanın oluşturduğu zararların giderilmesine yönelik saha çalışmalarına katılarak teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA’dan Cibuti’de sel mağdurlarına destek

25 Temmuz 2018 10:42


Doğu Afrika’nın Somali ve Cibuti kıyılarında Mayıs ayında etkili olan tropikal fırtına nedeniyle, Cibuti’de şiddetli yağışlara bağlı olarak başkent yerleşkelerinde su baskınları ve maddi zararlar meydana geldi. Son yüzyılın en şiddetli tropikal fırtınası olarak değerlendirilen “Saga Fırtınası” özellikle kıyı bölgeleri başta olmak üzere, altyapı yetersizliğinden dolayı şehir merkezlerinde bulunan pek çok yerleşkede su baskınlarına sebep oldu. Fırtına sonrası Cibutili makamlarca yapılan ilk müdahalelerin, ekipman eksikliğinden kaynaklı yeterli ölçüde sağlanamadığı ve yaklaşık 100 bin ev sahibinin su tahliyelerini beklediği kaydedildi. TİKA ile Cibuti Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde su tahliye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 10 adet benzinli su pompası ile toplamda 700 metrelik hortum ve diğer ekipmanlar TİKA tarafından Cibuti Büyükşehir Belediyesine ve farklı semtlerdeki ilçe merkezlerine temin edildi.


TİKA tarafından gerçekleştirilen destek sayesinde zarara uğrayan Başkent Cibuti’deki farklı yerleşkelerde bulunan yüzü aşkın evin su tahliye işlemleri tamamlandı. Proje ile sel mağdurlarının birçok tehlikeli hastalık ve sularla birlikte gelen keskin cam veya metaller sebebiyle yaralanma riskinin de önüne geçildi. Cibuti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatouma Awaleh Osman, Türkiye’nin TİKA aracılığıyla kriz zamanlarında yanlarında bulunarak birçok ailenin zararlarının giderilmesine yönelik sağladığı destekten dolayı Türk halkına teşekkürlerini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç