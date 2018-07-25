TİKA’dan Cibuti’de sel mağdurlarına destek

Doğu Afrika’nın Somali ve Cibuti kıyılarında Mayıs ayında etkili olan tropikal fırtına nedeniyle, Cibuti’de şiddetli yağışlara bağlı olarak başkent yerleşkelerinde su baskınları ve maddi zararlar meydana geldi. Son yüzyılın en şiddetli tropikal fırtınası olarak değerlendirilen “Saga Fırtınası” özellikle kıyı bölgeleri başta olmak üzere, altyapı yetersizliğinden dolayı şehir merkezlerinde bulunan pek çok yerleşkede su baskınlarına sebep oldu. Fırtına sonrası Cibutili makamlarca yapılan ilk müdahalelerin, ekipman eksikliğinden kaynaklı yeterli ölçüde sağlanamadığı ve yaklaşık 100 bin ev sahibinin su tahliyelerini beklediği kaydedildi. TİKA ile Cibuti Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde su tahliye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 10 adet benzinli su pompası ile toplamda 700 metrelik hortum ve diğer ekipmanlar TİKA tarafından Cibuti Büyükşehir Belediyesine ve farklı semtlerdeki ilçe merkezlerine temin edildi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen destek sayesinde zarara uğrayan Başkent Cibuti’deki farklı yerleşkelerde bulunan yüzü aşkın evin su tahliye işlemleri tamamlandı. Proje ile sel mağdurlarının birçok tehlikeli hastalık ve sularla birlikte gelen keskin cam veya metaller sebebiyle yaralanma riskinin de önüne geçildi. Cibuti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatouma Awaleh Osman, Türkiye’nin TİKA aracılığıyla kriz zamanlarında yanlarında bulunarak birçok ailenin zararlarının giderilmesine yönelik sağladığı destekten dolayı Türk halkına teşekkürlerini ifade etti.