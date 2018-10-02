TİKA'dan Etiyopya'da üniversite öğrencilerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Etiyopya'da üniversiteye giriş sınavlarında başarı gösteren öğrencilere dizüstü bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Etiyopya İnşaat Bakan Yardımcısı ve Eski Devlet Bakanı Assefa Keshito Dasho'nun himayesinde her yıl düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında başarı gösteren ve önceki yıllarda kazanmış olup başarısını sürdüren öğrencilere yönelik düzenlenen ödül töreninde TİKA, toplam 29 öğrenciye dizüstü bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Etiyopya'nın resmi bayramlarından olan Meskel Bayramında düzenlenen ödül törenine Etiyopya İnşaat Bakan Yardımcısı Assefa Keshito Dasho, 2001-2013 yılları arasında Etiyopya Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Girma Wolde-Giorgis, TİKA Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etiyopya ve Türkiye arasında köklü kültürel bağların bulunduğunu ve bu bağların en önemli unsurunun eğitim olduğunu belirten Yetiş, "TİKA Addis Ababa ofisi 2005 yılında TİKA'nın ilk Afrika ofisi olarak bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştır. Bu açılış iki ülke arasındaki derin bağları da ortaya koymaktadır. Ofisimiz açıldığı günden bugüne kadar eğitim alanında 80'den fazla proje gerçekleştirdi ve bu projeler içerisinde bulunan tecrübe paylaşım programlarından 450'den fazla Etiyopyalı yararlandı. Bugün öğrenci arkadaşlarımızın bu bilgisayarlarla ders çalışırken Etiyopya'nın eğitimle gelebileceği noktaları da hayal etmelerini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Assefa Keshito Dasho da TİKA'ya ve Türkiye'ye, Etiyopya halkının her zaman yanında olduğu için teşekkür etti.