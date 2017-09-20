TİKA’dan Filipinler’de eğitime destek

Filipinler’de devlet okullarının yanı sıra özel eğitim veren kuruluşlar ile dini eğitim veren vakıf/dernekler eğitim konusundaki ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Söz konusu sivil toplum kuruluşlarından biri olan Luzon Adası’ndaki Amanah Integrated School Inc de yaklaşık 100 yetim öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. Vakıf, başkent Manila’da Müslüman kesime yönelik faaliyet gösteren kuruluşların azlığı bakımından önem arz ediyor. Vakıf, çatışmaların sürdüğü Mindanao Adası’nda yer alan Marawi kenti ve civarından gelen yetim öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. TİKA tarafından Amanah Integrated School Inc.’a bilgisayar ve fen laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarın açılış törenine Vakıf Müdürü Muhammed Muhammed, TİKA Manila Koordinatörü Yeşim Baktır, TİKA yetkilileri ile yetimhane ve okulda görevli yöneticiler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vakıf Müdürü Muhammed, özellikle çatışma bölgesinden gelen çocuklara konaklama ve eğitim hizmetlerinin sunulmasına yönelik faaliyet gösterdiklerini ve TİKA tarafından verilen destekle kurulan bilgisayar ve fen laboratuvarı aracılığıyla artık Filipinler Eğitim Bakanlığı tarafından da akredite edilebileceklerini söyledi. Muhammed, öğrencilere çok daha kaliteli bir eğitim sunabilecekleri için TİKA’ya ve Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade etti.

Açılış töreni sırasında çocuklara çeşitli kırtasiye ve gıda dağıtımı da gerçekleştirildi.