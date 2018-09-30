TİKA'dan Filipinler'de yaşlı ve engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filipinler'in Marawi şehrinde başta yaşlı ve engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi Morolulara tıbbi ekipman desteği sağlandı.

Marawili Müslümanlar, 2017 yılında DAEŞ bağlantılı Maute ve Abu Sayyaf Salafi terör örgütleri tarafından başlatılan iç savaş sonrasında bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. 5 ay süren, yaşamın durma noktasına geldiği çatışmalardan sonra halk evlerine geri dönmeye başladı.

DAEŞ'ten kurtarılışının ardından yaralarını sarmaya çalışan Filipinler'de bu süreçten en fazla etkilenen kesimi yaşlılar ve fiziksel engelliler oluşturuyor. Bu kapsamda TİKA, yaşamın çok zor şartlar altında sürdürüldüğü Marawi ve çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, yürüme desteği, koltuk değneği, ortopedik baston, tansiyon aleti ve nebülizatör dağıtımı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen tıbbi ekipman desteği ile gerek çatışma sürecinde sakatlanan masum sivillerin, gerekse ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin hayatlarının kolaylaşacağını ifade eden Morolular Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.