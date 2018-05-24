TİKA’dan Filipinler’e eğitim ve sağlık desteği

Filipinler’de Moro Müslümanlarının yaşadığı Bangsamoro Özerk Bölgesi’nde başlatılan barış süreci sona yaklaşmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Filipinler Senatosu’ndan geçmesi tahmin edilen Bangsamoro Temel Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bölgenin hızlı bir kalkınma sürecine girmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Türkiye, TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen birçok proje ile bu tarihi süreçte Moro Müslümanlarının ve bölge halkının yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bangsamoro kalkınma projeleri kapsamında yapılacak olan 5 okul binası ve 3 sağlık ocağı/doğum kliniğinin temeli törenle atıldı. Törenlere halk büyük ilgi gösterirken, birçok devlet görevlisi ve yetkili de törende hazır bulundu. Okul ve kliniklerin kendileri için ne kadar önemli olduğunu dile getiren Morolular, özellikle Ramazan ayını kutladıkları günlerde başlatılan projeler için Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve TİKA’ya her zaman yanlarında oldukları için müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

Maguindanao, Davao ve Lanao Del Sur’da inşa edilecek olan 4 derslikli 5 okul binasının tamamlanmasıyla 700’ü aşkın öğrenci modern fiziki şartlarda eğitim imkânına kavuşacak. Marawi, Sultan Kudarat ve Davao’da inşa edilecek 3 sağlık ocağı/doğum kliniği ile de binlerce kişiye sağlık hizmeti sunulacak. Özellikle anne-çocuk sağlığı açısından gereken standartların çok gerisinde imkânlara sahip olan bölgede TİKA tarafından yapılacak kliniklerin büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor. İnşaatların 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.