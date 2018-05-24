Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:16

TİKA’dan Filipinler’e eğitim ve sağlık desteği

Filipinler’in Bangsamoro bölgesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen kalkınma projeleri kapsamında 5 okul binası ve 3 sağlık ocağı/doğum kliniğinin temeli atıldı.

TİKA’dan Filipinler’e eğitim ve sağlık desteği

24 Mayıs 2018 11:16


Filipinler’de Moro Müslümanlarının yaşadığı Bangsamoro Özerk Bölgesi’nde başlatılan barış süreci sona yaklaşmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Filipinler Senatosu’ndan geçmesi tahmin edilen Bangsamoro Temel Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bölgenin hızlı bir kalkınma sürecine girmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Türkiye, TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen birçok proje ile bu tarihi süreçte Moro Müslümanlarının ve bölge halkının yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bangsamoro kalkınma projeleri kapsamında yapılacak olan 5 okul binası ve 3 sağlık ocağı/doğum kliniğinin temeli törenle atıldı. Törenlere halk büyük ilgi gösterirken, birçok devlet görevlisi ve yetkili de törende hazır bulundu. Okul ve kliniklerin kendileri için ne kadar önemli olduğunu dile getiren Morolular, özellikle Ramazan ayını kutladıkları günlerde başlatılan projeler için Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve TİKA’ya her zaman yanlarında oldukları için müteşekkir olduklarını ifade ettiler.


Maguindanao, Davao ve Lanao Del Sur’da inşa edilecek olan 4 derslikli 5 okul binasının tamamlanmasıyla 700’ü aşkın öğrenci modern fiziki şartlarda eğitim imkânına kavuşacak. Marawi, Sultan Kudarat ve Davao’da inşa edilecek 3 sağlık ocağı/doğum kliniği ile de binlerce kişiye sağlık hizmeti sunulacak. Özellikle anne-çocuk sağlığı açısından gereken standartların çok gerisinde imkânlara sahip olan bölgede TİKA tarafından yapılacak kliniklerin büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor. İnşaatların 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç