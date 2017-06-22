TİKA’dan Filistin’e gıda yardımı

TİKA tarafından Ramazan ayı münasebetiyle Filistin Divanı İnsani Yardımlar Ofisi, Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı, farklı zekat komiteleri ve Şehit Dostları Derneği iş birliğinde Batı Şeria, Gazze ve Kudüs’te yoksul ve muhtaç ailelere bir ay yetecek temel gıda maddelerini içeren gıda paketleri dağıtıldı. Filistin Başkanlık Divanı İnsani Yardımlar Ofisi ve Filistin’in muhtelif kurumlarından gelen yazılar aracılığıyla TİKA, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde ve Gazze’de Ramazan ayı vesilesi ile yoksul ve muhtaç ailelere toplam 2 bin 750 gıda kumanyası dağıttı. TİKA, Gazze’de Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanlığının zekat komitelerine bin, Batı Şeria’da Başkanlık Divanı’na bin 250, Kudüs’te zekat komitelerine 250, el-Halil şehrinde bulunan Şehit Dostları Derneğine ise 250 adet gıda kumanyasını anılan kurumlara teslim ederek yoksul ve muhtaç ailelere dağıtılmasını sağladı.

Ramazan ayındaki gıda dağıtımı, Batı Şeria ve Gazze’de yoksulluk içinde yaşayan ve İsrail tarafından uygulanan ambargo nedeniyle geçimini sağlamakta zorluk çeken yoksul ve muhtaç aileler arasında sevinçle karşılandı. Gıda kumanyaları dağıtımı, TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz tarafından Filistin Başkanlık Divanı İnsani Yardımlar Ofisi Başkanı Raide el-Faris’in katılımıyla yapıldı. Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Raide el-Faris, Türkiye’nin dostluk ve yardım elinin TİKA aracılığı ile Filistin’de yaşayan her kesime ulaştığını belirterek, Ramazan ayında yoksul ve muhtaç ailelere katkı sağlamaktan dolayı duydukları sevinci ifade ederek, Filistin Televizyonunda TİKA’ya, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.