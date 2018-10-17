TİKA'dan Filistin'in üretim sektörüne destek

TİKA, Filistin'de üretim sektörünü desteklemeye devam ediyor.

Filistin'in tarımsal üretime elverişli arazileri ile bilinen Cenin bölgesinde yürütülen ağaçlandırma ve tarımsal faaliyetlerde fidan ihtiyacının yeterince karşılanamadığı gerekçesi ile Filistin Tarım Bakanlığı Ormancılık Genel Müdürlüğü iş birliğinde Cenin Tarım İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 bin metrekarelik alan üzerine bin 500 metrekaresini seraların oluşturduğu fidan üretim tesisinin kurulumu TİKA tarafından gerçekleştirildi. 50 bin tohum ile gerekli tüm üretim malzemeleri de TİKA tarafından sağlandı.Filistin Devleti'nin ormancılık alanındaki çalışmaları ve tarımsal üretimi için gerekli alt yapıyı oluşturarak bölge ve ulusal ekonominin desteklenmesinin amaçlandığı proje ile bölge halkının tarımsal üretim konusunda alt yapı desteği alabileceği tam donanımlı fidanlık tesisi kuruldu. Cenin İl Tarım Müdürlüğünce yürütülecek üretim faaliyetleri sonucunda yerel yönetimler, çiftçiler, okullar ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin ağaçlandırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı fidanlara ücretsiz olarak erişimi sağlanacak. Cenin Fidan Üretim Tesisi'nde ilk ekim çalışmalarında 5 kişinin istihdamı sağlandı. Üretimin yoğunlaştığı ve çeşitlendiği dönemlerde ise sayının 15 ile 20 kişiye kadar ulaşabileceği planlanıyor. Tesis ile 500 metrekarelik serada tek seferde yaklaşık 150 bin fidan tohumunun ekiminin yapılabileceği, bin metrekarelik seralardaysa filizlenen bu tohumların ekime hazır hale getirilebileceği bölümler bulunuyor. Tesiste görev yapacak uzmanların üretim çalışmalarını yürütmeleri için gerekli bölmeler ve işçilerin çalışmalarını olumsuz hava koşullarından etkilenmeksizin sürdürebilmesi için 200 metrekarelik kapalı çalışma alanı oluşturuldu. Ayrıca üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200 metreküplük bir su deposu ve gerekli sulama sisteminin kurulumu yapıldı.

Ağaçlandırma alanında hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar projeden ücretsiz faydalanacak

TİKA'nın Filistin'de gerçekleştirdiği üretim ve istihdam odaklı projelerden biri olarak Filistin Devleti'ne fidan üretimi alanında ihtiyaç duyduğu kapasiteyi sunacak söz konusu projeden başta ağaçlandırma alanında hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar ücretsiz faydalanacak. Tarımsal üretime yönelik olarak yetiştirilecek fidanlarla desteklenecek çiftçilerin aile ekonomisine ve dolaylı olarak Filistin ulusal ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak. Filistin'deki üretim faaliyetlerine olan destekleri ile modern üretim teknikleri konusunda Filistin özel sektörüne de model uygulamalar kazandıran TİKA'nın Filistin'deki birçok sektörde üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.