TİKA’dan Fizan’a gıda desteği

TİKA, Libya makamlarının Fizan bölgesindeki mevcut insani durum nedeniyle bölge halkının ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çabalarına katkı sağlamak ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Yardım ve Kalkınma Fonunun işbirliği talebi çerçevesinde Ramazan ayında Libya’nın Fizan bölgesine acil gıda desteği sağladı. Son dönemde Fizan bölgesinde ortaya çıkan çatışmaların da etkisiyle yerlerinden edilmiş aileler, yetimler ve ihtiyaç sahibi bin 500 aileye ulaştırılmak üzere yaklaşık 51 tonluk temel gıda maddelerini içeren bin 500 adet gıda paketi, Libya Yardım ve Kalkınma Fonu’na teslim edildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Yardım ve Kalkınma Fonu’nun koordinasyonuyla bölgeye ulaştırılması planlanan gıda paketlerinin bölgedeki dağıtımı da yine Fon yetkililerince yapılacak.

Geçtiğimiz dönemde de Libya’nın farklı bölgelerine gıda desteği sağlandığını ifade eden TİKA yetkilileri, önümüzdeki günlerde TİKA tarafından Trablus ile diğer bölgelere de başta sağlık alanı olmak üzere birçok destekte bulunmayı planladıklarını belirterek, TİKA’nın kardeş Libya halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini vurguladılar.

Libya Yardım ve Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Bekay ise, TİKA’nın teslim ettiği gıda paketlerinin başta Sebha ve Ubari kentlerine gönderileceğini ifade etti. İkinci aşamada ülkenin güneyindeki Murzuk, Gat ve Katrun kentlerinin hedefleneceğini aktaran Bekay, temel gıda malzemelerinin yer aldığı paketlerin dağıtımında savaştan etkilenen ailelerin öncelik taşıdığını aktardı. Bekay, TİKA ile Libya Yardım ve Kalkınma Fonu’nun Ramazan ayında insanların sıkıntılarını hafifletmek için çalıştığını söyledi.

Gıda yardımlarının teslimi sırasında hazır bulunan Libya Kalkınma ve Yardımlaşma Fonu Genel Müdürü Abdüsselam Kerim ise, söz konusu destek için Türkiye’ye ve TİKA’ya müteşekkir olduklarını ve Fizan’a yönelik gıda desteğinin Libya’nın Fizan dahil olmak üzere tüm bölgelerinde gelecekte de gerçekleştirmeyi planladıkları teknik işbirliği projelerine güzel bir başlangıç teşkil ettiğini ifade etti.