TİKA’dan Gacko ve Mostar’da İftar

Gacko’da bulunan ve TİKA tarafından 2009 yılında yapımı tamamlanan Fazlagiç Kula Camii’nde Hırvatistan Dubrovnik İslam Birliği Meclisi Başkanı Salkan ef. Herıç, Mostar Karagözbey Medresesi Müdürü Aid Tulek, Gacko İslam Birliği Başimamı Sedat Bılalovıç ve çeşitli kurum temsilcilerinin katıldığı iftar programında yaklaşık 100 kişiye iftar yemeği verildi.

Osmanlı Döneminde 16. yüzyılda inşa edilen Fazlagiç Kula Camii, 1992 yılında Bosna savaşı esnasında yıkılmıştı. Savaştan sonra yeniden inşa edilen fakat açılışından önce, Kurban Bayramı arefesinde çıkartılan yangında tamamen kül olan cami, ikinci defa TİKA tarafından yenilendi.

Mostarlı Yetimler İftar Sofrasında Buluştu

Mostar Yetimhanesi’nde kalan yaşları 6-18 arasında değişen toplam 60 yetim çocuk ve gençlerle birlikte Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, yetimhane yetkilileri ve TİKA temsilcilerinin bulunduğu programda düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık olarak 80 kişi katıldı.

İftar yemeği, Yetimler Günü olan Ramazan’ın 15. gününde düzenlendi. İftar akabinde, TİKA tarafından çeşitli hediyeler verilen yetim çocuklar çok sevindi.