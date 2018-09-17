TİKA'dan Gagavuz köyüne içme suyu desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna'da nüfusun çoğunluğunu Gagavuz Türklerinin oluşturduğu Bolgrad ilçesi Vinogradovka köyünde içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla su arıtma tesisi kuruldu.

TİKA'nın kurduğu Vinogradovka köyü su arıtma tesisinin açılış törenine Ukrayna TİKA Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Odesa Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, Vinogradovka Köy Muhtarı Yuriy Koçmar ve köy sakinleri katıldı. Gagavuz milli kıyafeti giyen gençler tarafından ekmek ve tuz ile karşılanan Ukrayna TİKA Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, kurulan içme suyu sağlama tesisinin köy sakinlerinin yaşam kalitesini artıracağına ve köyden insan göçünü durduracağına inandığını söyledi.

Vinogradovka Köy Muhtarı Yuriy Koçmar ise, Gagavuzların problemlerine duyarsız kalmadığı için TİKA'ya ve tüm Türk halkına teşekkürlerini iletti. Koçmar, kurulan tesisin ardından Vinogradovka etrafındaki köylerden, hatta bağlı olduğu ilçeden insanların su almak için Vinogradovka köyüne geldiklerini söyledi.

1811 yılında kurulan köy, Ukrayna'nın güneyinde, içme suyu açısından ülkenin en mahrum bölgelerinden biri. Kalitesiz sular, yerli halkın sağlığını olumsuz etkilerken, daha önce birçok kişinin köyü terk etmesine de neden oldu.