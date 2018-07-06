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06 Temmuz 2018 12:28

TİKA’dan Gagavuzya Acil Yardım Müdürlüğüne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Moldova’da bulunan Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde faaliyet gösteren Acil Yardım Müdürlüğüne teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA’dan Gagavuzya Acil Yardım Müdürlüğüne destek

06 Temmuz 2018 12:28


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Moldova’da bulunan Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde faaliyet gösteren Acil Yardım Müdürlüğüne teknik ekipman desteğinde bulundu. TİKA tarafından temin edilen malzemeler Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi 1. Başkan Yardımcısı Vadim Ceban, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan ve TİKA Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu’nun katılımıyla düzenlenen program ile teslim edildi. Programda konuşan Ceban, bütün Gökoğuz Yeri halkı adına TİKA’ya teşekkür ederek bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı duydukları memnuniyeti paylaştı.


Maskan ise TİKA’nın her zaman Gagavuzların yanında olduğunu vurgulayarak bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.


TİKA aracılığı ile temin edilen ekipmanlar başta Komrat olmak üzere Gökoğuz Yeri’ndeki 17 farklı köyde kullanılacak. Böylelikle bu köylerdeki acil yardım istasyonlarının yangın ve diğer afetlere karşı daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale imkanına kavuşmaları sağlanarak can kayıpları, yaralanma ve maddi zararlar azaltılacak. Projenin sonraki aşamasında ise Gökoğuz Yeri’ndeki itfaiye mensuplarının ülkemizdeki meslektaşları ile tecrübe paylaşım programına katılmaları planlanıyor.




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