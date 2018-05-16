TİKA’dan Gambiya Yüksek Yargısına bilişim desteği

Batı Afrika’da önemli projelere imza atmaya devam eden TİKA, Türkiye’nin yakın dostluk ve kardeşlik ilişkileri içerisinde bulunduğu Gambiya’ya bilişim malzemesi desteğinde bulundu. Gambiya yüksek yargısının idari ve teknik alt yapısının geliştirilmesine ve Gambiyalı yüksek yargıçların çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında, içerisinde bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi ve çeşitli yazılım programlarının bulunduğu bir bilişim seti, Gambiya Anayasa Mahkemesi Başkanı Hassan Bubacar Jallow’a teslim edildi.

Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer ve TİKA Senegal Koordinatörü Murat Oral’ın da katılımlarıyla gerçekleşen teslim programında Büyükelçi Yüceer, Gambiya’nın demokrasiye geçiş sürecinde olan bir ülke olduğunun altını çizerken demokrasilerde adaletin ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Jallow ise Yüksek Mahkemenin etkin bir şekilde çalışması için her türlü çabayı sarf ettiklerini, TİKA tarafından temin edilen bilişim malzemelerinin bu çabaya önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

TİKA Senegal Koordinatörü Murat Oral yaptığı açıklamada, TİKA’nın Batı Afrika coğrafyasında adaletten eğitime insani yardımdan idari alt yapıların güçlendirilmesine değin pek çok alanda faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.