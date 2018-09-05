Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 13:03

TİKA’dan Gazze’de engelli ailelere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gazze’de Filistin İskân ve Kamu İşleri Bakanlığı ile Es Selame Derneği işbirliğinde Gazzeli 20 engelli aileye ait evler bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yenilendi.

TİKA’dan Gazze’de engelli ailelere destek

05 Eylül 2018 13:03


Filistin İskân ve Kamu İşleri Bakanlığı ile Es Selame Derneği işbirliğinde belirlenen Gazzeli 20 engelli ailenin evine bakım, onarım ve yenileme projesi TİKA tarafından gerçekleştirilerek, evlerin engellilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde yenilenmesi sağlandı. TİKA, bugüne kadar Filistin’de biri Batı Şeria’nın Tubas şehrinde, diğeri Gazze’de olmak üzere iki hastane inşa etti. Gazze’de İslam Üniversitesine kurduğu fizyoterapi laboratuvarı ile binlerce engelliye destek olan TİKA, 2016 yılında Yeryüzü Doktorları ve Es Selame Derneğine yaşlı, hasta, engelli ve maddi durumu yetersiz olması nedeniyle hastanelerde tedavi görme imkanı bulamayan insanlara da evde sağlık hizmeti kapsamında on binlerce ilaç ve tıbbi malzemenin yanında iki de araç temin etti.


Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı kampanyada toplanan yardım da TİKA tarafından hayata geçirilerek Gazzeli 320 evsiz ailenin ev sahibi olması sağlandı. 20 bloktan oluşan ve her blokta 16 daire bulunan projede 100 metrekare olarak planlanan 320 dairede yaklaşık 2 bin 250 kişi yaşıyor.


TİKA, Filistin’de faaliyetlerine başladığı 2005 yılından beri sağlık, eğitim, tarım, kalkınma, barınma gibi alanlarda yaklaşık 600 civarında proje gerçekleştirdi. Bu projelerin yanı sıra, saldırılar sonucu yaralanan onlarca hastanın da Türkiye’de tedavisi yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç