TİKA’dan Gazze’de engelli ailelere destek

Filistin İskân ve Kamu İşleri Bakanlığı ile Es Selame Derneği işbirliğinde belirlenen Gazzeli 20 engelli ailenin evine bakım, onarım ve yenileme projesi TİKA tarafından gerçekleştirilerek, evlerin engellilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde yenilenmesi sağlandı. TİKA, bugüne kadar Filistin’de biri Batı Şeria’nın Tubas şehrinde, diğeri Gazze’de olmak üzere iki hastane inşa etti. Gazze’de İslam Üniversitesine kurduğu fizyoterapi laboratuvarı ile binlerce engelliye destek olan TİKA, 2016 yılında Yeryüzü Doktorları ve Es Selame Derneğine yaşlı, hasta, engelli ve maddi durumu yetersiz olması nedeniyle hastanelerde tedavi görme imkanı bulamayan insanlara da evde sağlık hizmeti kapsamında on binlerce ilaç ve tıbbi malzemenin yanında iki de araç temin etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı kampanyada toplanan yardım da TİKA tarafından hayata geçirilerek Gazzeli 320 evsiz ailenin ev sahibi olması sağlandı. 20 bloktan oluşan ve her blokta 16 daire bulunan projede 100 metrekare olarak planlanan 320 dairede yaklaşık 2 bin 250 kişi yaşıyor.

TİKA, Filistin’de faaliyetlerine başladığı 2005 yılından beri sağlık, eğitim, tarım, kalkınma, barınma gibi alanlarda yaklaşık 600 civarında proje gerçekleştirdi. Bu projelerin yanı sıra, saldırılar sonucu yaralanan onlarca hastanın da Türkiye’de tedavisi yapıldı.