TİKA’dan geleceğin gazetecilerine destek

Eduardo Mondlane Üniversitesi İletişim ve Sanat Fakültesi’nde ekipman eksikliği nedeniyle fotoğrafçılık eğitimi verilemiyordu. TİKA, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için fotoğraf makinesi ve ekipman desteği sağladı. Mozambik’in en önemli üniversitelerinden olan Eduardo Mondlane Üniversitesi bünyesinde, proje sonrasında fotoğrafçılık eğitimi verilmeye başlanacak. Bu sayede geleceğin gazetecilerinin daha iyi bir eğitime kavuşması hedefleniyor. 500 öğrencisi bulunan okul, aynı zamanda tiyatro, pazarlama ve arşivcilik alanlarında faaliyet gösteriyor.

Fakülte dekanı Joao Miguel yaptığı açıklamada, “Bu proje ile birlikte okulumuz bünyesinde birçok bölümde eksik olan fotoğrafçılık eğitimleri verilmeye başlanacak bundan dolayı müteşekkiriz” dedi.

Fotoğraf sergisi planlanıyor

Tecrübe Paylaşım Programı ile Mozambik’e giden gönüllü öğrenciler ile Mozambikli öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi de verildi. Eğitim programında öğrencilerin çektikleri fotoğraflarla ilerleyen günlerde Ankara ve Maputo’da ortak fotoğraf sergisi açılması planlanıyor.