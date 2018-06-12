TİKA’dan Gine’de bin aileye gıda yardımı

TİKA ile Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanlığı iş birliğinde Gine Bissau’da 3’ü başkent Bissau, 1’i başkente 100 kilometre mesafede bulunan Mansoa’da olmak üzere toplam 4 farklı bölgede ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulunuldu. Bissau’da bulunan Hafia, Belem ve Antula Merkez Cami’lerinde 250’şer adet gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilirken Mansoa’da bulunan Oio/Mansoa Merkez Camii’nde toplanan 250 kişiye 250 adet gıda yardım paketi dağıtımı yapıldı. Toplamda bin kişiye bin adet gıda yardım paketi dağıtımı TİKA tarafından gerçekleştirildi.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı José Mario Vaz, program sonunda, başkent Bissau’ya 150 kilometre mesafede Calequisse köyündeki Kırsal Ofisinde TİKA heyetini kabul etti. Kabulde ayrıca gıda paketi dağıtım programı için iş birliği yapılan Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Cheick Bubacar Djalo ve Başdanışman Dr. İdrissa Embalo da hazır bulundu. José Mario Vaz, ülkelerindeki FETÖ terör örgütüne ait okulun kapatıldığını belirterek, söz konusu terör örgütünün eğitimsiz ve yoksul gençleri etkileyerek tekrar güçlenebileceğine dikkat çekti. José Mario Vaz, doğru bir dini eğitimi ve yoksulluğun önüne geçilmesiyle bunun önlenmesinin mümkün olduğunu ve bu konuda Türkiye’nin kendilerini yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Gıda dağıtımı programına, Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Cheick Bubacar Djalo, Başdanışman Dr. İdrissa Embalo, Dışişleri Sorumlusu Tcherno Cabiro Djalo ve anılan program kapsamında kurulan Teknik Komisyon Başkanı Mamudu Djau katıldı.