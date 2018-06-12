Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 12:15

TİKA’dan Gine’de bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gine Bissau’da bin aileye gıda yardım paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

TİKA’dan Gine’de bin aileye gıda yardımı

12 Haziran 2018 12:15


TİKA ile Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanlığı iş birliğinde Gine Bissau’da 3’ü başkent Bissau, 1’i başkente 100 kilometre mesafede bulunan Mansoa’da olmak üzere toplam 4 farklı bölgede ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulunuldu. Bissau’da bulunan Hafia, Belem ve Antula Merkez Cami’lerinde 250’şer adet gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilirken Mansoa’da bulunan Oio/Mansoa Merkez Camii’nde toplanan 250 kişiye 250 adet gıda yardım paketi dağıtımı yapıldı. Toplamda bin kişiye bin adet gıda yardım paketi dağıtımı TİKA tarafından gerçekleştirildi.


Gine Bissau Cumhurbaşkanı José Mario Vaz, program sonunda, başkent Bissau’ya 150 kilometre mesafede Calequisse köyündeki Kırsal Ofisinde TİKA heyetini kabul etti. Kabulde ayrıca gıda paketi dağıtım programı için iş birliği yapılan Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Cheick Bubacar Djalo ve Başdanışman Dr. İdrissa Embalo da hazır bulundu. José Mario Vaz, ülkelerindeki FETÖ terör örgütüne ait okulun kapatıldığını belirterek, söz konusu terör örgütünün eğitimsiz ve yoksul gençleri etkileyerek tekrar güçlenebileceğine dikkat çekti. José Mario Vaz, doğru bir dini eğitimi ve yoksulluğun önüne geçilmesiyle bunun önlenmesinin mümkün olduğunu ve bu konuda Türkiye’nin kendilerini yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etti.


Gıda dağıtımı programına, Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Cheick Bubacar Djalo, Başdanışman Dr. İdrissa Embalo, Dışişleri Sorumlusu Tcherno Cabiro Djalo ve anılan program kapsamında kurulan Teknik Komisyon Başkanı Mamudu Djau katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç