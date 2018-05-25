TİKA’dan Gostivar halkına sağlık alanında destek

Ferit Murad Devlet Hastanesine ambulans desteğinde bulundu.

TİKA’nın Gostivar Dr. Ferit Murad Devlet Hastanesine temin ettiği ambulanslar, acil yardımda yaşanan sıkıntılar ve hastane hizmetlerinde aksamaları ortadan kaldırdı. TİKA tarafından temin edilen iki adet tam donanımlı acil yardım ambulans aracı ve kullanımlarına yönelik verilen uzman eğitimi ile hastanenin ihtiyacı karşılanarak, hayati önem taşıyan acil durum ve tedavi hizmetleri kalitesinin artırılması sağlandı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, araçların teslim töreninde yaptığı açıklamada, ’’Gostivar Devlet Hastanesinin TİKA sayesinde son derece donanımlı iki adet ambulansa sahip olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti olarak burada var olduğumuzu, burada sizlerle birlikte olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum’’ dedi.

Kara, resmi açılışı henüz gerçekleşmeyen ve TİKA tarafından tamamlanan Üsküp’teki üniversite hastanesinin çocuk yoğun bakım ünitesinin donanımlı bir yoğun bakım ünitesi olduğunu ifade ederek, tedavi gören tüm çocukların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Makedonya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Vladimir Miloşev, Türkiye’nin Makedonya halkına her alanda yapmakta olduğu teknik yardımın ülke kalkınmasında önemli bir payı olduğunu ve bunun Makedonyalı yetkililer tarafından asla unutulmayacağını söyleyerek, Türk halkına teşekkür etti.

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari ise, ’’Önceki görevim olan Sağlık Bakanlığına atandığımda ilk günümde önüme gelen ilk imza TİKA’nın Üsküp Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nin modernizasyon projesiydi. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bize yaptığı yardımların göstergesiydi. Bakanlık dönemim olsun, şu anda belediye başkanlığı dönemim olsun Türkiye gibi bir devletin saygıdeğer büyükelçisi ve saygıdeğer TİKA koordinatörü ile birlikte sağlık alanında büyük projelere imza attık ve dertlerimize derman oldular’’ şeklinde konuştu.

Hastane Müdürü Dr. Yakup Yakupi, temin edilen ambulansların zamanında ve doğru şekilde acil hastalara müdahale edilebilmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, TİKA’ya teşekkür etti.