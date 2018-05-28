TİKA’dan Güney Amerika Ülkesi Surinam’da iftar

Güney Amerika’da bulunan ülkeler içinde oransal olarak en yüksek Müslüman nüfusuna sahip ülke olan Surinam’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaklaşık 350 kişiye iftar programı düzenlendi. İftar programında, Endonezya, Hindistan, Afrika ve Güney Asya kökenli Müslüman Surinamlılar bir araya geldi. Sekiz farklı İslam topluluğuna bağlı olan Müslüman cemaatleri üyeleri ile gerçekleştirilen iftar yemeğine bu toplulukların dini liderlerinin yanı sıra Surinam İçişleri Bakan Danışmanı Büyükelçi Mohamed Isaak Soerokarso, Surinam resmi makamları ve TİKA yetkilileri katıldı. Başkent Paramaribo’da Surinam Başkanlık sarayının yanında bulunan Congresgebouw Kongre Merkezinde gerçekleşen iftar yemeği, din liderlerinin yaptığı konuşmalar ve dualar ile başladı.

Büyükelçi Mohamed Isaak Soerokarso yaptığı konuşmada, Güney Amerika Müslümanlarının her fırsatta yanında duran ve yeni işbirliği alanları geliştiren Türkiye’ye teşekkürlerini sundu. Soerokarso, konuşmasının devamında Ramazan süresince ve Kurban Bayramlarında TİKA’nın bölgeye yaptığı desteklere de değinerek, bu iftar vasıtası ile Müslüman toplulukların bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Surinam’daki en büyük Müslüman organizasyonu olan ve bünyesinde 6 farklı Java, Endonezya ve Hindistan kökenli topluluğu barındıran çatı kuruluş Madjlies Moesliemien Suriname’in Başkanı Dr. Isaac Jamuliddin programda yaptığı konuşmada, TİKA vasıtası ile tüm Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Jamuliddin, bu vesile ile Müslümanların sınır tanımayan kardeşliğine vurguda bulunarak, Surinam nüfusunun yüzde 15’inden fazlasının Müslüman olduğunu ve TİKA ile işbirliği çerçevesinde kalkınma projeleri gerçekleştirmekten onur duyacaklarını dile getirdi. Paramaribo’da gerçekleştirilen iftar yemeğinin yanı sıra, Surinamlı ihtiyaç sahibi 100 aileye, bölgede görevli TİKA personeli tarafından ramazan yardım paketi dağıtımı yapıldı.