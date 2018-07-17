TİKA’dan Güney Sudan’a hayvancılık ve su ürünleri desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 2 uzman, Güney Sudan Cumhuriyeti Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı sorumluluk alanındaki politikaların geliştirilmesi için TİKA ile iş birliği içinde başkent Juba’ya teknik ziyaret gerçekleştirdi. Uzun süre yaşanan iç savaştan sonra 2011 yılında bağımsızlığına kavuşan Güney Sudan, 32 eyaletten oluşuyor. 12 milyona yakın nüfusunun yüzde 70-80’inin hayvancılıkla geçindiği Güney Sudan’da uzun süren savaş ve çatışmalar neticesinde altyapı, enerji, su gibi temel ihtiyaçlarda önemli ölçüde eksiklikler ortaya çıktı.

Güney Sudan’da bakanlık yapılandırılması, hayvancılık ve hayvan sağlığı politikalarının geliştirilmesi, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında ülkenin durumunun tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen teknik ziyaretin ardından TİKA vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek kalkınma yardımları ve muhtemel projeler belirlenerek uygulama imkanları görüşüldü. Ayrıca kalkınma programları, hayvancılık ve balıkçılık alanında ülke stratejik plan ve uygulama matrislerinin oluşturulması, kanun ve yasal mevzuatın ele alınması gibi konularda muhtemel işbirliği imkanları değerlendirildi. Uzmanların saha çalışmaları kapsamında Nikodo Süt Toplama Merkezi, Rajaf Hayvancılık Araştırma Merkezi, özel sektöre ait bir çiftlik, mezbaha ve veteriner klinik ziyaretleri gerçekleştirildi. Güney Sudan’ın hayvan nüfusuna göre verim kapasitelerinin çok düşük olduğu, bunun yanı sıra hayvanlarda bulaşıcı hastalıkların çok yaygın olduğu yetkilerle paylaşıldı.

Ziyaretlerin son gününde ise hayvancılık ve balıkçılık alanındaki mevcut durum ve geleceğe yönelik muhtemel projelerin tartışıldığı geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Duku, Türkiye’nin Juba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, TİKA Juba Koordinatörü Yahya Acu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanları Dr. Kenan Baran Polat ve Binnur Ceylan, bütün bakanlıklardan temsilciler, sektör temsilcileri, uluslararası donör kuruluşlar ve FAO temsilcileri katıldı. Türkiye ve Güney Sudan ilgili Tarım Bakanlıkları arasında ilişkilere yasal çerçeve oluşturacak ikili Tarımsal İşbirliği Anlaşması tesis edilmesi hususunda mutabakat sağlandı. Yasal çerçeve ile birlikte ilişkilerin hızlanacağı ve TİKA tarafından gerçekleştirilecek projelere bir an önce başlanacağı vurgulandı. Öncelikle Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığının işlerlik kazanabilmesini teminen Türkiye modelinin örnek alınacağı ve bu alanda Güney Sudanlı uzmanlara eğitim verileceği, yaygın hayvan hastalıkları ile mücadelede Türkiye’nin geniş çaplı tecrübe ve alt yapı birikiminin Güney Sudan’a aktarılacağı belirtildi.