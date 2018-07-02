TİKA’dan Güney Sudanlı çiftçilere tohum ve tarım ekipmanı desteği

TİKA, Güney Sudan’ın başkenti Juba’daki çiftçilere destekte bulundu. TİKA tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, yer fıstığı, mısır, sorgum, domates ve bamya tohumları başkent Juba ve çevresinde geçimini tarımla sağlayan 500 çiftçiye temin edildi. Çiftçiler, Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Nüfusun büyük kısmının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalıştığı Güney Sudan’da, tarım alanındaki büyük potansiyele rağmen, yağmura dayalı ve iptidai yöntemlerle yapılan tarımsal faaliyetler nedeniyle verimin düşük olduğu gözlemlendi.

Tohum ve tarım ekipmanlarının çiftçilere teslim törenine Juba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Güney Sudan Tarım Bakanı Onyoti Adigo Nyikwec, Güney Sudan Çiftçiler Birliği Başkanı Mathuc Akol, TİKA Juba Koordinatörü Yahya Acu ve çiftçiler katıldı.