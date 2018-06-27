Gürcistan Gazi İşleri Genel Müdürlüğünün teknik altyapısı TİKA desteğiyle yenilendi. Gerçekleştirilen projeyle modern ve teknolojik imkanlara kavuşan Gazi İşleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği artarak devam edecek. Projenin teslim programında Gazi İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü emekli Tuğgeneral Vladimer İmnadze, Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, işbirliğinin devamı temennisinde bulundu.

Açılışa TÜrkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Parlamento Üyesi Tümgeneral Koba Kobaladze ve gaziler katıldı.