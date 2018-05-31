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31 Mayıs 2018 17:36

TİKA’dan Herat’ta yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan’ın Herat bölgesinde Hace Abdullah-ı Ensarî Yetimhanesi’nde yetimler için iftar programı düzenlendi.

TİKA’dan Herat’ta yetimlere iftar

31 Mayıs 2018 17:36


TİKA tarafından Afganistan Herat’ta Hace Abdullah-ı Ensarî Yetimhanesi’nde düzenlenen iftar programına 300’den fazla kişi katıldı. TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TİKA’nın sadece Afganistan’da değil dünyanın her yerinde yetimlere kol kanat germeye çalıştığını söyledi. Öncelikle yetimhaneyi ayakta tutmaya çalışan hayırseverlere şükranlarını arz ettiğini ifade eden Çınar, kendilerinin de bu hayır kervanına katılacaklarını ve hayırda yarışanlar arasında olacaklarını söyledi. Çınar, mevcut kaynaklara rağmen yetimhaneyi büyük bir maharet ve başarı ile idare eden ve yetimler babası lakabı ile şöhret bulan yetimhane müdürü Hâce Abdülhâlik Ensârî’yi takdirle karşıladığını belirtti.


Ensarî ise, TİKA tarafından 2017 yılında yetimhaneye yapılan yardım ve verilen iftar yemeği için teşekkür ederek, ’’Biz şimdiye kadar hiçbir yabancı müesseseden yardım kabul etmedik ve etmeyeceğiz, ama Türk milleti bizim kardeşimiz’’ ifadelerini kullandı.


Yemeğe Herat’ın seçkin ve saygın din adamları, yetimhaneye emeği geçen bazı hayırseverler ve Türkiye Maarif Vakfı Herat Afgan Türk Okulları öğretmenleri ve idarecileri de katıldı.




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