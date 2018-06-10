TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk iftarları

Ramazan ayının ilk yarısında Hırvatistan’ın Maljevac, Gunja ve Rijeka şehirlerinde düzenlenen iftarlarda 600 kişi bir araya geldi. Hırvatistan İslam Birliği ile ortaklaşa düzenlenen iftar programlarında İslam Birliğinin söz konusu şehirlerdeki yerel meclisleri organizasyonları üstlendi. Her bir iftara bölgede yaşayan vali, valilik temsilcileri, belediye başkanı ve belediye başkanları, yerel idareciler, komşu şehir ve vilayetlerin yöneticileri ile şehirlerde önemli işlevleri olan okul, müze, kütüphane gibi kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. Ramazanın barış ve huzur ortamını farklı din ve millet mensupları hep birlikte hissetti.

Maljevac iftarında söz alan Karlovac Valiliği Teftiş Müdürü Marija Brazdii, bölgede farklı dinlerin barış içinde yaşadığını ve harika atmosferde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gunja İslam Meclisi Başimamı İdriz Beşic, TİKA’nın sel felaketinin ardından şehirlerine yaptığı yardımı asla unutmadıklarını ifade ederek bu Ramazan’da da iftar organizasyonundan dolayı TİKA’ya teşekkür etti.

Rijeka İslam Merkezindeki iftara katılan Primorsko-Goranska Valisi Zlatko Komadina, Rijeka’ya kendisinin de davet edilmesinden dolayı teşekkür ederek Rijeka’daki İslam Birliği ile olan üst düzey ilişkilerine önem verdiklerini ifade etti.

Hırvatistan Müftüsü Aziz Hasanovic, bir önceki hafta Ankara’da TİKA’nın organize ettiği 2. Balkan Buluşmasına katıldığını, TİKA’nın Hırvatistan’ın her bölgesindeki faaliyetleriyle önemli projelere imza attığına dikkat çekerek bu yıl ramazan ayında ortaklaşa düzenledikleri iftar serisinin de gelecek yıllarda devam etmesini umduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan da gün boyu Rijeka’daki temasları esnasında çok sıcak bir ilgiyle karşılaştığını, akşam da iftarı Vali, Müftü ve Rijeka’daki Müslüman cemaatiyle birlikte karşılamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ramazan akşamlarında dostluk atmosferini oluşturmayı hedefleyen iftar organizasyonları, Slovenya’da Ljubljana, Hırvatistan’da Pula ve Zagreb’deki iftarlarla devam edecek.