TİKA’dan Hırvatistan’da okul öncesi eğitime destek

SisakNovi Çocuk Yuvası’nın kuruluşunun 56. yıldönümünde teslim edilen proje, yuva için bir doğum günü hediyesi anlamını kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi M. Babür Hızlan’ın da teşrif ettiği tören, iki yuva öğrencisiyle birlikte açış kurdelasının kesilmesiyle başladı. Ardından yuva öğrencileri tarafından hazırlanmış olan gösteriyi izleyen ve aralarında Sisak Belediye Başkan Yardımcısı Ivica Renduli, Sisak İl Belediye Meclisi yetkilileri, Valilik temsilcileri, UNICEF Hırvatistan temsilcisi, yerel yöneticiler, veliler, basın mensupları ve çevre şehir ve kasabalardan gelen eğitim camiasına mensup kişilerin de bulunduğu kalabalık katılımcı kitle, küçüklerin gösterisini izledi.

Gösterinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Sisak Novi Çocuk Yuvası Müdürü Ljubica Ivi, öğrenci sayılarıyla hem Sisak’ın hem de bölgenin en büyük yuvası olduklarını, yuvada çok kültürlü program uygulayarak çocukların daha küçük yaştan farklılıklara karşı daha hoşgörü ve anlayışla yetişmelerini hedeflediklerini ifade etti. Ivi, TİKA’nın proje uygulama sürecinde göstermiş olduğu sıcak ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını, kendilerini TİKA’nın, TİKA ekibini de yuvanın bir parçası olarak gördüklerini söyleyerek, teşekkürlerini iletti. Proje çerçevesinde inşa edilen çocuk oyun parkı ve yuvaya temin edilen spor salonu ekipmanları, eğitici oyuncaklar, grup oyuncakları, üç odanın dolap ve çalışma masalarıyla, iki sınıfın tüm mobilyalarının yuvada verilen eğitimin standardını yükselteceğinden emin olduğunu söyleyen Yuva yetkilileri, tüm misafirlere bu törende kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Ardından söz alan Sisak Belediye Başkan Yardımcısı Ivica Renduli, Türkiye Cumhuriyetinin ve kalkınma ajansı TİKA’nın Sisak’a duyduğu ilginin kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, “Sayın Büyükelçinin Belediyemizi ziyareti esnasında da her türlü işbirliğine açık olduğumuzu bildirdik, umarım bugün sona erdirilen bu TİKA projesi önümüzdeki dönemde farklı işbirliği alanlarının da önünü açar” dedi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Koç, “Az önce gösteri yapan çocuklar için ne yapsak azdır” diyerek, TİKA’nın tüm dünyada gerçekleştirdikleri projeler arasında öncelik verdiği alanlardan birinin eğitim alanı olduğu, bunun bir uzantısı olarak da Sisak Novi Çocuk Yuvasının bazı eksiklerini tamamlayarak daha kaliteli bir eğitim seviyesine ulaştırmak için projenin uygulandığını ifade etti. Proje süresince Sisaklıların ve Çocuk Yuvasının sıcak misafirperverliklerini gördüğünü söyleyen Koç, işbirliğine bu kadar açık olmalarından dolayı hem Belediye Başkanı, hem de yuva müdürüne teşekkürlerini sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan da, 7 hafta önce göreve başladığı Hırvatistan’da, Zagreb dışındaki bir şehre ilk resmi ziyaretini Sisak’a yaptığını, ziyaretin Sisak’ta sona eren TİKA projelerinin teslim töreni vesilesiyle yapılmasının da manasının büyük olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ortak hedef olduğunu söyleyen yeni Büyükelçi Hızlab, ülke olarak her türlü işbirliğine de hazır olduklarını söyledi. TİKA’nın dünyanın 170 ülkesinde proje uyguladığını, bu projelerin herbirinin uygulandığı yerlerde önemli farklar ürettiğini Büyükelçi Hızlan, projenin sona ermesinde katkısı bulunan ve işbirliği yapan tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Konuşmaların ardından yuvanın TİKA logolu 56. doğum günü pastası çocuklarla birlikte kesildi. Ardından proje çerçevesinde yuvaya sağlanan ekipmanları gezen protokol heyeti, yuvadaki sınıfların ardından bahçedeki oyun parkına giderek incelemelerde bulundu.

Sisak Novi Çocuk Yuvasında proje çerçevesinde bir çocuk oyun parkı inşa eden TİKA, ayrıca eğitici oyuncaklar, grup oyunları, bir sınıfın tüm mobilyası, üç öğretmen odasının dolap ve mobilyalarını temin ederek 600 çocuğun eğitim aldığı, çok kültürlü programın yürütüldüğü yuvada çocukların daha kaliteli bir eğitim almalarını sağladı.