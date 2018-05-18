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18 Mayıs 2018 15:40

TİKA’dan Hong Kong’da iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hong Kong’ta Kawloon Camii ve İslam Merkezi’nde yaklaşık 2 bin 500 kişiye iftar programı düzenlendi.

TİKA’dan Hong Kong’da iftar programı

18 Mayıs 2018 15:40


TİKA, Hong Kong Başkonsolosluğu işbirliğiyle Hong Kong’un en büyük İslam Merkezlerinden biri olan Kawloon Camii ve İslam Merkezi’nde yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar programı düzenledi. Kawloon Camii ve İslam Merkezi yetkilileri bu birlik ayında Türk yetkilileri burada görmekten ve düzenlemiş olan programdan dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.


Kawloon Camii ve İslam Merkezi Hong Kong’un en merkezi yerlerinden birinde bulunuyor. Çeşitli ülkelerden buraya gelen Müslümanların bir araya gelerek ibadetlerini gerçekleştirmelerinin yanı sıra İslam kültürünü tanıtmalarına da imkan sağlıyor.




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