TİKA'dan Iraklı öğrencilere eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak'ın Tuzhurmatu ilçesindeki okullara kırtasiye desteğinde bulunuldu.

TİKA tarafından Irak'ın Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Türkmen öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu ve Türkçe dersler verilen 30 okulda 1. sınıf öğrencilerine 2 bin adet okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Tuzhurmatu El-Seyyap İlkokulunda gerçekleştirilen malzemelerin dağıtım törenine TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, Irak Türkmen Cephesi Selahaddin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu, eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, Selahaddin İl Eğitim Müdürlüğü Türkmence Bölüm Müdürü Nihat Kuşçu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, 59 ülkede faaliyet gösteren TİKA'nın öncelikli sektörlerinden birisinin eğitim olduğunu, eğitim projelerinin anaokullarından başlayarak üniversitelere kadar devam ettiğini ve bugün de Tuzhurmatu'da 30 ilkokulda öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ITC Selahaddin sorumlusu Muhtaroğlu ise, Türkiye Cumhuriyeti'ni TİKA aracılığı ile Tuzhurmatu'da görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Irak'taki Türkmen nüfusun birçok sorunu olduğunu, bu sorunlardan en önemlisinin eğitim olduğunu belirten Mimaroğlu da, Irak'ta tamamen Türkmence eğitim veren okulların sayısının artmasını istediklerini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini iletti.