TİKA’dan Irak’ta 2 bin kişilik iftar

TİKA, Ramazan ayında Irak’taki çalışmalarına devam ediyor. Irak’ın Necef vilayetinde 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi. İftar programına Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, Hazreti İmam Ali Vakfı Dışilişkiler sorumlusu Hacı Hüseyin Ebu Haydar, cami ve vakıf yetkilileri, Hz. İmam Ali’yi ziyarete gelen yabancı ve yerli turistler katıldı. Büyükelçi Yıldız, darlık zamanında bile cömertliğini kimseden esirgemeyen Hz. İmam Ali’nin türbesinde TİKA tarafından düzenlenen iftara Irak’ın ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler ile birlikte olmaktan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Cami ve vakıf yetkilileri, Ramazan ayında Hz. İmam Ali Türbesi’nde düzenledikleri iftar için Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ettiler.