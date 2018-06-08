TİKA’dan Kamboçya’da iftar

TİKA tarafından düzenlenen programda Phnom Penh’e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kampong Cham’da gerçekleştirilen program kapsamında 300 haneye gıda kolileri dağıtılırken, 300 kişilik de iftar programı gerçekleştirildi. Phnom Penh Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirilen programa katılan Türkiye’nin Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü, tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik ederek, ailelere ulaştırılan yardımların Türkiye’deki kardeşlerinden birer hediye olduğunu ve Ramazan ayının ruhuna çok uygun düştüğünü belirtti. Herkesin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ettiğini belirten Büyükelçi Ünlü, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nos Sles, Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımlarının son derece önemli olduğunu ve yardımların ulaştırılmasında emeği geçen herkese müteşekkir olduğunu ifade etti. Türkiye ile gelişen ilişkilerin kendilerine güç ve moral verdiğini kaydeden Sles, Büyükelçi Ünlü ve TİKA heyetinin katılımının onur verici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından gıda paketleri ihtiyaç sahibi 300 haneye dağıtıldı. Gıda paketlerinin dağıtıldığı evlerden bazılarını ziyaret eden Phnom Penh Büyükelçisi Ünlü ve DOGAL Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, yoğun ilgi gösteren köy halkı ile fotoğraf çektirip sohbet etti. Minnettarlıklarını dile getiren köylüler, verilen yardımların son derece önemli olduğunu söyledi.

Gıda dağıtımı sonrasında köyde düzenlenen iftar programına tüm köy eşrafının yanı sıra Türkiye’nin Phnom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü, DOGAL Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Büyükelçilik görevlileri katıldı. Samimi görüntülere sahne olan program güzel temenni ve duygularla tamamlandı.