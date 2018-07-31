TİKA’dan Kamerun’daki su sorununa destek

Kamerun’un Batı Bölgesi’nde yer alan ve başkent Yaoundé’ye yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan Noun vilayeti Müslüman çoğunluğa sahip. Ayrıca Noun vilayeti tüm Kamerun’da meyve, sebze ve tahıl üretiminde en ön sırada yer alıyor. Çok zengin ahşap oymacılık eserleriyle ünlü olan yerel halk da komşu ülkelere tarımsal ürünlerini satıyor. Bu zenginlik kaynaklarına ve başkent Yaoundé’ye yakın konumuna rağmen, vilayet Kamerun genelinde yaygın gelir dağılımındaki eşitsizliklerden etkilenerek, özellikle de kırsal kalkınma konusunda gerilerde yer alıyor. Vilayetin merkezi konumundaki Foumban kentinde yer alan ve yaklaşık bin kişinin yaşadığı Folap köyü, şehirlerarası yol kenarında bulunmasına rağmen içme suyu şebekesine sahip değil ve temiz su ihtiyacını giderecek, sıhhi şartları sağlayan modern bir su kuyusu da bulunmuyor. TİKA, Folap köyünü temiz içme suyuna kavuşturan su kuyusu projesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir aylık bir sürede tamamlanan su kuyusu, TİKA yetkilileri, köy halkı ve vilayet yöneticilerinin de katılımıyla açılarak köy halkının kullanımına sunuldu. Su kuyusu, 35 metreden su çıkaran manuel bir pompa, 95 metreden su çıkaran elektrik motoru tarafından beslenen bir rezervuar ve ona bağlı bir çeşme ile atık suyun değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir su havuzundan oluşuyor. Törende konuşan TİKA Kamerun Koordinatörü İzzet Ahmet Bozbey, daha iyi bir yaşam ve sağlıklı bir kalkınmanın başlangıç noktasının, en temel ihtiyaç olan içme suyuna erişim olduğunu ifade ederek, su kuyusunun Türk halkının dost Kamerun halkına bir hediyesi olduğunun altını çizdi. Vilayet kaymakamı ise proje kapsamında yapımı tamamlanan su kuyusu için Türk halkına ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.