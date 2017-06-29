Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 10:30

TİKA’dan Kenya Dışişleri Bakanlığına ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya idari makamlarının altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yürüttüğü projeler kapsamında Kenya Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Birimine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA’dan Kenya Dışişleri Bakanlığına ekipman desteği

29 Haziran 2017 10:30


TİKA, Kenya’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. TİKA, Kenya idari makamlarının altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yürüttüğü projeler kapsamında Kenya Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Birimine ekipman desteğinde bulundu. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin teslim töreninde konuşan Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed, iki ülke arasındaki ilişkinin geliştiğini kaydederek, Türk hükümetine sürekli destek ve iş birliği için teşekkür etti. Bakan Mohamed, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’nın Türkiye’yi ziyaret ettiğini, 2016 yılında ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kenya’ya iade-i ziyarette bulunduğunu belirterek, bu üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki samimi ilişkinin bir işareti olduğunu belirtti. Mohamed, Türk hükümeti tarafından özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde verilen desteğin çok büyük olduğunu vurguladı.


Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kenya halkının refahını artırmak için Kenya’yı desteklemeye ve iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.


Törene TİKA Nairobi Koordinatör Yardımcısı Ahmet Emre Güç ve diğer yetkililer de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!