TİKA’dan Kenya Dışişleri Bakanlığına ekipman desteği

TİKA, Kenya’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. TİKA, Kenya idari makamlarının altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yürüttüğü projeler kapsamında Kenya Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Birimine ekipman desteğinde bulundu. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin teslim töreninde konuşan Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed, iki ülke arasındaki ilişkinin geliştiğini kaydederek, Türk hükümetine sürekli destek ve iş birliği için teşekkür etti. Bakan Mohamed, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’nın Türkiye’yi ziyaret ettiğini, 2016 yılında ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kenya’ya iade-i ziyarette bulunduğunu belirterek, bu üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki samimi ilişkinin bir işareti olduğunu belirtti. Mohamed, Türk hükümeti tarafından özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde verilen desteğin çok büyük olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kenya halkının refahını artırmak için Kenya’yı desteklemeye ve iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Törene TİKA Nairobi Koordinatör Yardımcısı Ahmet Emre Güç ve diğer yetkililer de katıldı.