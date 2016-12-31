TİKA’dan Kenya’daki kız ortaokuluna teknik ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kenya’da 500 öğrencisi bulunan bir kız meslek okuluna ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA, Kenya’nın Kamukunji Bölgesinde yer alan ve maddi imkanı olmayan ailelerin kız çocuklarına yatılı okuma imkanı sağlayan ‘Our Lady of Mercy Girls Secondary School’ adlı devlet okuluna teknik ekipman desteğinde bulundu. Ekipmanların teslim törenine, Türkiye’nin Kenya Büyükelçisi Deniz Eke, Eğitim Bakanlığından yetkililer, okul idarecileri, öğrenci velileri, öğrenciler ve TİKA yetkilileri katıldı.

Birçok yoksul öğrencinin öğrenim gördüğü kız okulunda, geçen yılki ev idaresi derslerinde ve sınavlarında, ekipmanları kendi evlerinden getirmek zorunda kaldıklarını anlatan okulun ev idaresi öğretmenlerinden Evangeline Mashira, Türkiye’nin cömert desteği için teşekkür etti. Törende ayrıca öğrencilerin hazırladığı gösteri de ilgiyle izlendi.

Törende konuşma yapan okul müdiresi Esther Angwenyi, kız öğrencilerin okula alışabilmeleri ve derslerini etkin bir biçimde çalışabilmeleri ve maddi durumları yeterli olmayan ailelere külfet olmamaları için ev idaresi ve fırın ekipmanlarının okulları için öneminden bahsetti. Angwenyi, söz konusu ekipmanların öğretmenler için uygulamalı öğretimi kolaylaştıracak olmasının yanı sıra öğrencilerin de dersleri daha kolay kavramasında çok mühim katkıları olacağının altını çizdi.



"TİKA tarafından verilen ekipmanlarla hayaller gerçeğe dönüştü"

Ayrıca, TİKA tarafından verilen ekipmanların, okulun kız öğrencilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesinde fayda sağlayacak olmasının ve bu becerilerin, okuldan mezun olduktan sonra da kendilerine yararlı olmasının hedeflendiğini belirten Angwenyi, okulun ev idaresi bölümlerinin yeterli ekipmandan yoksun olduğundan bahsetti ve TİKA tarafından verilen ekipmanlarla bir hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyerek Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Törende konuşma yapan Kenya Eğitim Bakanlığı yetkilileri de TİKA tarafından verilen ev idaresi ve fırın ekipmanları sayesinde söz konusu okulun, ülke genelindeki en iyi donanımlı ev idaresi bölümüne sahip tek okul haline geldiğini ifade ederek bu anlamlı destek için TİKA’ya minnettarlığını dile getirdi.

Türkiye’nin Kenya Büyükelçisi Deniz Eke ise TİKA tarafından verilen ev idaresi ve fırın ekipmanlarının yalnızca öğrencilerin okul notlarının iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda birçok kariyer fırsatı için gerekli yaşam boyu becerileri kazandırarak onları geleceğe hazırlamayı amaçladığını da belirtti.

Kadınların hayat boyu öğretmen olduğunu ve gerekli donanıma sahip olduklarında dünyada çok fazla şeyi değiştirebileceklerini ifade eden Eke, TİKA’nın kadınlara yönelik bu tip anlamlı projelere imza atmasından da ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.