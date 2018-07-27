TİKA’dan Kenyalı katarakt hastalarına göz sağlığı kampı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre Kenya’da 328 bin kör insan bulunmakta ve 750 bin kişinin ise görme engelli olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin sağlık alanındaki tecrübelerini farklı ülkelere aktarmak üzere TİKA tarafından yürütülen çalışmaların bir parçası olarak Kenya’da göz sağlığı alanında yerel kaynaklar kullanılarak Isiolo eyaletinde göz sağlığı haftası düzenlendi. Kenya’da yaşlıların sosyal koruması alanında çalışma yürüten STK’lardan birisi olan Mama İbado Yardım Derneği (MIC) ve Eğitim ve Sağlık Programları Merkezi (CHEPs Kenya) ile işbirliğinde 250 yaşlı hastaya yönelik göz taraması ve katarakt ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi.

MIC, CHEPs Kenya ve TİKA işbirliğinde düzenlenen kamp ile öncelikle ağırlıklı olarak Turkana, Borana ve Somali kabilelerinin göçebe olarak hayvancılıkla geçimini sağladığı Isiolo eyaletinde ihmal edilen göz sağlığı alanında göz taramaları gerçekleştirildi; ardından belirlenen takvim üzerinden 250 hastanın tedavisi Isiolo Referans Hastanesi bünyesinde tamamlandı. Aralarında 5 yıldan fazladır görme yetisini kaybetmiş hastaların olduğu kampta hastaların ışıkla yeniden buluşmaları yine doktorların gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerle birlikte sağlandı. Kampın açılışında yaptığı konuşmada İsiolo Vali Yardımcısı Dr. Abdi Issa, kendisinin de Türkiye’den mezun bir doktor olarak hem göz sağlığı kampı hem de daha önce yine TİKA’nın Referans Hastanesine bağışladığı ambulans için TİKA’ya ve Türk halkına teşekkürlerini iletti

Sağlık sektöründe ciddi yatırımlar yapılmasına rağmen insan kaynaklarının yetersizliği nedeniyle hastanede yapılamayan ameliyatlar TİKA’nın desteği ile gerçekleştirildi. Ayrıca MIC ve CHEPSs Kenya STk’larına bağışlanan ileri düzey ameliyat mikroskobu ve diğer ekipman, ileride Kenya’da farklı bölgelerde düzenlenecek kamplarda hastaların tedavisine fayda sağlamaya devam edecek.

Katarakt, Kenya’da önlenebilir körlüğün en büyük nedeni ve tüm körlük vakalarının yüzde 43’ünü oluşturuyor. Özellikle ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde iklim şartları ve göçebe tarzı yaşam şeklinin bu vakaları artırdığı biliniyor. Sağlık sisteminde kalite ve erişilebilirlik anlamında zorlukların yaşandığı Kenya’da göz, diş, genel cerrahi ve benzeri tedavi maliyeti yüksek alanlarda sağlık kampları şeklinde muayene ve tedaviler Türk STK’ların katılımıyla TİKA tarafından sürdürülmeye devam edecek.