TİKA’dan Kenyalı kızlara bisiklet desteği

Dünyada yağmur ormanı içerisinde düzenlenen ilk ve tek maraton ve bisiklet yarışı olan 3. Kakamega Ormanı Maratonu’nda yapılan etkinlik iki ülkenin hem spor hem de eğitim alanındaki ortaklığı noktasında büyük yankı uyandırdı. Sporda tatlı bir rekabet sürdüren iki ülke arasında geçtiğimiz hafta İstanbul Maratonu’nda kadınlarda Kenyalı Ruth Chepng’tich erkeklerde ise Kenyalı koşucu Abraham Kiprotich’in birincilik ipini göğüslemişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Kenya’nın ev sahipliğindeki Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun Dünya 18 Yaş Altı Şampiyonasını ev sahipliği yapmış burada Türk atlet Mizgin Ay, Dünya Yıldız Atletizm yarışmasında 100 metre finalini kazanmıştı.

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, “Eğitimde Fırsat Eşitsizliklerinin Azaltılması Programı” altında "Kızlar Güçleniyor" adıyla başlattığımız projeyle kız öğrencilerinin okula devamlılığını sağlamak, onları hem spora teşvik etmek hem de eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu minvalde, üç yıldır aktif olan Kakamega Ormanı Miras Vakfı hem sportif etkinlikler aracılığıyla özellikle odun kömürü ve yasadışı kereste ticaretinin zarar verdiği ormanın korunmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak hem de bölgede okullardan başlayarak sağlıklı yaşam ve çevre bilinci konularında gündem oluşturmak maksadıyla bu maratonu düzenliyor” dedi.

Bu çerçevede söz konusu etkinlik farklı kategorilerdeki sporcuları ve karar alıcıları bu bölgeye çekiyor. Öte yandan, bölgedeki liselerde okuyan kız öğrencilerin eğitimini desteklemek maksadıyla daha önce benzer yardımlardan ilham alınarak genç kızlara bisiklet yardımı projesinde TİKA’yla işbirliğinde gerçekleşen projede bisikletlerle birlikte temel tamir kiti, koruyucu kask ve reflektör okula en uzak yerde yaşayan kız öğrencilerden başlamak üzere hak sahibi kız öğrencilere ulaştırdı.

Koordinatör Yüksek projeyle ilgili yaptığı açılmamanın devamında, “Kenya’nın kırsal bölgelerinden öğrencilerin okullara servis gibi bir alternatifleri yok. Bu nedenle kızlar erken saatte başlayan okula gidebilmek için sabah erkenden kalkarak yola çıkıyorlar. Servis imkanı olmadığı için 5 ila 8 kilometre arasında yol yürümek zorunda kalıyorlardı” ifadelerinde bulundu.

TİKA olarak yürüttükleri projelere de değinen Yüksek, “Eğitim sektöründe farklı eyaletlerde bisiklet hibesi dışında devam ettiğimiz, okulların fiziki alt yapısının iyileştirilmesi, okullara kitap ve ekipman desteği gibi projelerimiz var. Fakat biz bu okullarla kalıcı bağlar kurmak, ilişkilerimizi geliştirerek Türkiye’nin kardeş bir ülke olarak Kenya’da görünürlüğünü artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kız öğrencilerin okula gitmek için bu kadar uzun mesafe yürümelerinin hem motivasyon hem de güvenlik noktasında sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Yüksek, dağıtılan bisikletlerin öğrencilerin hayatını, yoksulluk, cinsel ayrımcılık ve tabii ki erken evlilikler ve gebeliklerden dolayı kızların bırakma sorunlarını giderme noktasında destek olacağını umduklarını belirtti.

Kızıyla bisiklet almaya gelen 44 yaşındaki Betty Otieno da kızının eve geç saatlerde geldiği için kimi zaman çevredekiler tarafından rahatsız edildiğini vurguladı. Bu nedenle kızının kimi zaman okula gitmek istemediğine dikkati çeken Otieno, TİKA’nın bisiklet projesinin özellikle fakir ailelere büyük bir hediye olduğunu belirtti. Otieno, kendilerine bu imkanı sunan TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Bakan Wakhungu ise, “Bu jestin amacı, eğitime erişim, okula başlama zamanını azaltma ve ergenlik çağındaki kız öğrenciler arasında ortaokula kayıt yaptırmayı hedefliyor” dedi. Ayrıca Wakhungu kızların eğitiminin aileler için yoksulluk döngüsünü kırmanın ve sağlıklı ve müreffeh bir toplumun gelişmesinin anahtarı olduğundan bahisle TİKA’ya ve Türk Hükümetine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

“Bir gün Türkiye’de tıp okumak istiyorum”

İlk bisiklet yararlanıcılarından biri olan lise 1 öğrencisi Agnes Lukelesia, ilave bir arka koltuk ile okula yakın yaşayan bir arkadaşına binmek mümkün olacağını söyledi. Türk gönüllülerine teşekkür eden Lukelesia, “Bir gün Türkiye’de Tıp okumak istiyorum” dedi.

TİKA tarafından ülkenin batısındaki Kakamega eyaletinde Kakamega Ormanı Miras Vakfı ile düzenlenen törende, köylerde okuyan lise öğrencisi kız çocuklarına bisiklet verildi. Törene, TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, Kenya Çevre Bakanı Judy Wakhungu, Kakamega milletvekili Elsie Muhanda ve yaklaşık 8 bin davetli öğrenci ile velileri katıldı.