TİKA'dan Kırgız sivil havacılık uzmanlarına eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) işbirliğinde Kırgızistan Sivil Havacılık Kurumunda görevli (SHK) uzmanlara Türkiye'de İş Başında Eğitim (OJT) programı düzenlendi.

“Yabancı Hava Araçlarının Emniyet Değerlendirmesi (SAFA) Farkındalık Eğitimi” başlığıyla SHGM Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin İstanbul'daki tesislerinde verilen kurs kapsamında katılımcılara güvenlik yönetimi sistemi, risk yönetimi ve havayolu işletmesi ruhsatlandırma süreci konularında uluslararası standartlar ile AB ve Türkiye uygulamaları anlatıldı.

Avrupa Birliği oluşumu olan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu EASA SAFA programı hakkında detaylı bilgi verilen kursun ikinci gününde katılımcılar gruplara ayrılarak Atatürk Havaalanında SHGM uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimlere gözlemci olarak katıldılar. Denetimler sırasında yerine getirilen prosedürleri gerçek zamanlı olarak yerinde görme ve katılım sağlama fırsatı yakalayan katılımcılar aldıkları teorik bilgiyi sahada kullandılar. Eğitim sonunda katılımcılara Türk Sivil Havacılık Akademisi tarafından SHGM onaylı eğitim katılım belgeleri verildi.

Uluslararası sivil havacılığa ilişkin küresel standart ve tavsiyeler belirleyen Birleşmiş Milletler ihtisas örgütü; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatına tam uyumun sağlanabilmesi için Türkiye birçok ülkeye destek sağlıyor. ICAO'nun kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye'de verilen eğitimler alıcı ülkelerin sivil havacılık otoritelerinin idari ve teknik altyapısını güçlendiriyor.