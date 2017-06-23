TİKA’dan Kırgızistan’da iftar ve yardım programları

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyye Er, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş ve Bişkek PKO personelinden oluşan heyet, Ramazan faaliyetleri çerçevesinde Kırgızistan Oş’taki çocuk evini ziyaret ederek çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Çocukların ihtiyaç duyduğu ilaçların da temin edildiği ziyaretin ardından Oş’taki Halklar Asamblesi temsilcilerine iftar yemeği verildi. Talas vilayetinde ise Kök Say Köyü ziyaret edilerek, 30 aileye gıda paketi dağıtımı yapıldı. Kara Buura ilçesinde ilçe halkına iftar yemeği verildi. Ramazan faaliyetleri kapsamında Bişkek’te Cal yetimhanesi de ziyaret edilerek, çocuklara giysi ve okul malzemesi yardımı yapıldı. Ayrıca Halklar Asamblesi temsilcilerine ve Çon Mescit cemaatine iki ayrı iftar programı düzenlendi.