TİKA'dan Kolombiyalı öğrencilere bot desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kolombiya'nın El Charco Belediyesinin merkezinden uzak bölgelerinde yaşayan 300 öğrencinin okula ulaşımlarını kolaylaştırmak için El Charco La Tribuna Okuluna iki adet bot temin edildi.

Kolombiya'nın Ekvador sınırında bulunan Narino eyaletinde yer alan El Charco kasabası, Pasifik kıyısında bulunan haliçlerin içinde yer alıyor. Kolombiya'nın ekonomik olarak en az gelişmiş bölgelerinden olan El Charco'da Afro-Kolombiyalı ve yerli halk yaşıyor. Ulaşımın nehir taşımacılığıyla sağlandığı bölgede 7 ile 17 yaş aralığındaki öğrenciler okullarına ulaşabilmek için kalaslardan yapılmış kanoları kullanıyor. El Charco Belediyesinin talebi üzerine TİKA, bölgede yaşayan 300 öğrencinin okullarına ulaşımlarını sağlamak için Kapadokya ve Fatmagül adlı iki bot temin etti. Botların teslim töreninde konuşan El Charco Belediyesi temsilcisi Emerson Micolta, “Ülkemizin ücra bir köşesinde yer alan bu bölgeye büyük bir sevgi ve şefkat ile bot desteğinde bulunan Türkiye'ye sonsuz şükranlarımızı gönderiyoruz” dedi.

Nehrin karşısında bulunan okula gitmek için daha önce kanoları kullanan Yani Fernanda adlı öğrenci, “Sabahları uyandığımda dişlerimi fırçalayıp yıkanıyorum. Okula gitmek için hazırlanıp bekliyorum. Okul oturduğum ev ile nehir arasında olduğundan sabahları karşıya geçebilmek için beklemeye başlıyorum. Nehirden geçenlerden beni karşıya bırakmalarını rica ediyordum. Ama şimdi bir botumuz var ve ıslanmadan dersime yetişebiliyorum. Türkiye halkına ve TİKA'ya çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Afro-Kolombiyalı ve yerli halklardan oluşan La Tribuna kasabasında öğrenciler, TİKA tarafından hibe edilen botlar sayesinde artık derslerine ıslanmadan ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.