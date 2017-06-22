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22 Haziran 2017 11:00

TİKA’dan Komorlor’da 450 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni’de 450 aileye gıda desteğinde bulunuldu.

TİKA’dan Komorlor’da 450 aileye gıda yardımı

22 Haziran 2017 11:00


TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelerle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Komorlar Birliği’ne yönelik önemli projeleri hayata geçiren TİKA tarafından başkent Moroni’de 450 aileye gıda yardımında bulunuldu. Ramazan ayında Komorlar Birliği Maliye Bakanlığına bağlı Zekat İdaresi yöneticileriyle koordinasyon halinde Moroni’de ihtiyaç sahibi bedensel ve zihinsel engelli bireylerin ailelerine TİKA tarafından gıda desteği verildi. Moronili yetkililer, Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini ilettiler.




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