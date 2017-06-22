TİKA’dan Komorlor’da 450 aileye gıda yardımı

TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelerle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Komorlar Birliği’ne yönelik önemli projeleri hayata geçiren TİKA tarafından başkent Moroni’de 450 aileye gıda yardımında bulunuldu. Ramazan ayında Komorlar Birliği Maliye Bakanlığına bağlı Zekat İdaresi yöneticileriyle koordinasyon halinde Moroni’de ihtiyaç sahibi bedensel ve zihinsel engelli bireylerin ailelerine TİKA tarafından gıda desteği verildi. Moronili yetkililer, Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini ilettiler.