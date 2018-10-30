TİKA'dan Kosovalı çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen “Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı” kapsamında Kosova'da ‘Sürdürülebilir Arı ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi' ile ‘Küçükbaş Hayvan Islahı ve Üretiminin Geliştirilmesi' projeleri uygulamaya konuldu.

"Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı", bölgede kırsal kesimde yaşayan halkın refah seviyesini yükseltecek gelir getirici faaliyetler için çeşitli tarım ve hayvancılık projelerinin hazırlanıp uygulanmasını içeriyor.

Küçükbaş hayvan ıslahı ve üretimi geliştiriliyor

2018 yılında ise programa Kosova da eklenerek üçüncü aşama başlatıldı. Program ile bölgede süt verimi yüksek Sharr ırkının ıslahı sağlanacak ve bölgede yöresel olarak üretilen, yüksek fiyattan alıcı bulan, kişisel pazarı oluşmuş ve pazarlama sorunu bulunmayan Sharri peynirinin hijyenik şartlarda üretimi için 30 aileye peynir kaynatma kazanı, peynir mayalama teknesi ve kurutma rafı temin edilecek.

78 aileye 710 küçükbaş hayvan dağıtımı

TİKA tarafından başlatılan program kapsamında Dragaş, İstog, İpek, Prizren, Rahovec, Gilan, Yakova, Viti, Kamenic ve Maliseva olmak üzere 10 belediyede 78 yararlanıcı aileye 710 koyun ve koç dağıtımı yapıldı. Proje ile dar gelirli ailelerin köylerden göç etmelerinin önüne geçilebilmesi ve doğal olarak sosyal barışın muhafaza edilmesi ile birlikte istihdamın arttırılması da planlanıyor.

Düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Dragaş Belediye Başkanı Şaban Şabani, Priştine Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile çiftçiler katıldı.

Projenin şu ana kadar uygulanmış en ciddi ve en büyük proje olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kılıç, "İnanıyoruz ki bu proje, köylerinizdeki ekonominin ve istihdamın gelişmesine, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesine ve et ve süt üretiminin arttırılmasına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Kosova Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Kolloni de Kosova'nın yüzyıllık müttefiki olarak adlandırdığı Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü kalması temennilerinde bulundu.

Türk ve Kosovalı bilim adamları yerli ırk geliştirecek

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Muharrem Satılmış ve ekibinin takibini yaptığı programın ıslah projesi ayağında Priştine Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi'nin de saha çalışmalarına katılacak ve eğitim programları birleştirilecek.

Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı

Programın ilk aşamasında Moldova ve Arnavutluk'ta uygulanan projede ISO 22000 HACCP, HACCP Yönetim Maddeleri, HACCP Gıda Güvenliği, Kırmızı ve Beyaz Et Hijyeni, Süt ve Yumurta Hijyeni, ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu gibi konuların yanı sıra tarımsal ürünlerin üretilmesi, tarımsal mekanizasyon, balıkçılık, tarımsal birliklerin kurulması, mevcut birliklerin altyapılarının güçlendirilmesi alanlarında hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmişti.