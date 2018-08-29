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29 Ağustos 2018 09:51

TİKA’dan Kosovalı yerli üreticiye destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova ve Arnavutluk’ta faaliyet gösteren kadın dernekleri ve yerel üreticilerin ürettikleri yöresel ürünlerin pazarlanmasını desteklemek amacıyla Priştine’de geleneksel ve doğal ürünler fuarı açıldı.

TİKA’dan Kosovalı yerli üreticiye destek

29 Ağustos 2018 09:51


Kosova, Arnavutluk ve Karadağ’dan 62 dernek ve 20 üreticinin katıldığı fuarda halı, kilim, ahşap oyma ürünler, elbise, bujiteri malzemeleri gibi el emeği yöresel desenlerin ve renklerin yanında doğal üretim sebze, meyve, bal ve gıda ürünleri sergilendi. Derneklerin ürünlerinin tanıtım ve satışının kolaylaştırılması amaçlanan fuarda TİKA’nın desteğiyle birçok üretici ilk kez ürünlerini sergiledi.


Fuar açılışında konuşan TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, TİKA’nın insan odaklı çalıştığını ve özellikle üreten, çalışan insanların yanında olduğunu söyledi. Toplumların daha ileri seviyelere ulaşmasında kadınların rollerinin önemli olduğunu ifade eden Ceran, kadın derneklerinin eseri olan Kosova’nın yerel ürünlerinin halka ulaşmasında TİKA’nın payından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


RONA Kadın Dernekleri Başkanı Serbeze Sylejmani ise konuşmasında, bu tarz fuarların artmasıyla yerel üreticilerin, kadın girişimcilerin işlerinin daha kolay olacağını söyledi ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti. Mitroviça’dan Kamenica’ya, Dragaşh’dan İpek’e Kosova’nın dört bir yanından ve Arnavutluk ile Karadağ’dan gelen üreticiler 5 gün boyunca Priştine Nene Teresa Meydanındaki fuarda ürünlerini ve eserlerini sergiledi.




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