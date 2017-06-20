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20 Haziran 2017 15:37

TİKA’dan kuraklığın vurduğu Uganda’ya gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kuraklık ve El Nino’nun sebep olduğu açlık kriziyle mücadele eden Uganda’ya 32 ton gıda yardımı gerçekleştirdi.

TİKA’dan kuraklığın vurduğu Uganda’ya gıda yardımı

20 Haziran 2017 15:37


Uganda’da son bir yılda gıda güvensizliği, kıtlık ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin derinden yaşanması ve Uganda Hükümetinin kalkınma ortaklarından yardım talep etmesi üzerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ülkenin kuzeyinde bulunan Kitgum ve Arua şehirlerinde yaşayan halka gıda yardımı yaptı. Bu kapsamda bin 325 aileye yerel un (posho), pirinç, fasulye, tuz, sıvı yağ ve şekerden oluşan toplam 32 ton gıda ürünü dağıtıldı.


Projeye ilişkin basın açıklaması ve gıda yüklü kamyonların uğurlama töreninde konuşan Türkiye Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp, yaklaşık 10.9 milyon insanın gıda yetersizliği yaşadığı ve 1.6 milyon kişinin de gıda krizi içinde bulunduğu Uganda’da El Nino, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle hasat alınamadığını, tarım ürünlerinin zarar gördüğünü, yağışların geciktiğini ve azaldığını, sellerin, kıtlığın ve erozyonun yaşandığını, hastalık ve tarım zararlılarının ürün kaybına sebep olduğunu, gıda fiyatlarının yükselmesi ve maddi imkansızlıklar sebebiyle halkın gıda ürünü temin edemediğini ifade etti. Büyükelçi Yavuzalp, TİKA’nın yapacağı gıda yardımından yaklaşık 7 bin kişinin yararlanacağını dile getirdi. Büyükelçi Yavuzalp ayrıca Türkiye’nin dış yardımlar konusunda önemli bir aktör olduğunu, ülkemizin diğer ülkelere kalkınma ve insani yardım gerçekleştirmesinde TİKA’nın önemli rolü olduğunu ifade etti. Yavuzalp, TİKA’nın Uganda’da 2008 yılından bu yana tarım ve hayvancılık, mesleki eğitim, sağlık, gıda yardımı, radyoculuk ve terzilik gibi çeşitli alanlarda kalkınma yardımları yaptığını ve geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Uganda’ya ziyareti kapsamında üzerinde mutabık kalınan Program Koordinasyon Ofisinin açılmasıyla Uganda’da daha fazla proje gerçekleştireceğini ifade etti.


Uganda Devlet Bakanı Henry Oryem Okello ise yaptığı konuşmada Türk halkına cömertliği ve TİKA aracılığıyla yapılan gıda yardımından dolayı teşekkür etti. Okello, ayrıca gıda paketlerinin çocuklar, yaşlılar ve hastalar dahil olmak üzere açlıkla mücadele eden en savunmasız kişilere ulaşacağını belirtti. Okello, ayrıca Türkiye’nin Somali’de gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve kapasite geliştirme projelerinden övgüyle bahsederek, Türkiye’nin Uganda ve Afrika’nın özel bir dostu olduğunu ifade etti. Okello, Türkiye ve Uganda arasında imzalanacak kalkınma iş birliği anlaşması ile TİKA’nın ofis açacağını ve Türkiye’nin Uganda’ya daha fazla kapasite geliştirme ve teknik katkı sağlamasına imkan vereceğini dile getirdi.


Büyükelçilikteki törenin sonunda Kitgum ve Arua şehirlerine gönderilecek gıda yüklü kamyonlar uğurlandı. Kamyonların bölgelere varması akabinde yerel makamlar iş birliğinde faklı bölgelerde tespit edilen ailelere gıda dağıtımı gerçekleştirildi.




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