TİKA’dan Laos’ta Ramazan programı

Dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Laos’un başkenti Vientian’da bulunan Camiat Camii’nde yaklaşık 200 aileye iftar verildi ve gıda paketi desteğinde bulunuldu.

T.C. Vientian Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen ve Büyükelçi Ahmet İdem Akay’ın katıldığı programa TİKA Dogal Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun da katıldı. T.C. Vientian Büyükelçiliği ve TİKA işbirliğinde düzenlenen programa Laos’ta yaşayan Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne müteşekkir olduklarını ifade eden katılımcılar, Ramazan’ın ruhuna uygun düşen paylaşma duygusunu içten hissettiklerini ifade ettiler.

Laos’ta bulunan Müslüman nüfusun önemli bir kısmını çeşitli vesilelerle göç etmiş Hint, Pakistan ve Bangladeşli Müslümanlardan oluşuyor.