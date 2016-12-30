TİKA’dan Libyalı görme engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından bir heyet, engellilere yönelik işbirliği imkânlarını araştırmak üzere Libya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye’nin görme engelli ilk bürokratı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Program Hazırlama Uzmanı Mehmet Akif Sütçü ve TİKA yetkililerinin katılımlarıyla Libya’nın başkenti Trablus ile Misrata şehirlerine gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde bilgi alışverişinde bulunuldu. Heyet, Türkiye’nin özellikle sosyal politikalar ve engelli hakları alanında son 14 yılda gerçekleştirdiği atılımları Libyalı yetkililere aktarma fırsatı buldu. Program kapsamında heyet üyeleri engelli hakları konusunda dünyada öncü ülkelerden biri olan Türkiye’nin tecrübesini Trablus’ta çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek Libyalı mevkidaşları ile paylaştılar.

Türk heyeti, Libya Sosyal İşler Bakanlığı ile Libya Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek, karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. İlk olarak Libya Sosyal İşler Bakanı Fadi Elmansur Eş-şafiği ve Bakanlık yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede Libyalı yetkilileri yaşanan zor dönemde Libya’ya gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu ve tesis edilen ilişkinin uzun soluklu olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Ardından heyet, Libya Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Müdürlüğüne geçerek Libya’daki özel eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alıp, Libya ile Türkiye arasında özel eğitim konusunda işbirliği imkânları konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

1962 yılında kurulan ve Libya’nın en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Nur Görme Engelliler Cemiyetinin davetine binaen TİKA’nın destekleriyle gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde Türk yetkililer, Libyalı görme engelliler ile tüm engelli bireylere destek olma ve ülkemizin engellilik alanındaki tecrübesini Libyalı engelli bireyler ve kurumlarla paylaşma imkânı buldu. Libyalı görme engellilerin hakları, eğitim-öğretim ve rehabilitasyonlarına destek sağlayan olan Nur Görme Engelliler Cemiyeti ile cemiyete bağlı okul ve öğrencileri de ziyaret eden heyet, buradaki engelliler ve kurum yetkililerine tecrübelerini aktardı. Görüşmede cemiyet yetkilileri, Libya’nın içerisinde bulunduğu siyasi krizden kaynaklı ekonomik zorluklara rağmen cemiyetin başkent Trablus ile ülke genelinde bulunan şubeleri aracılığı görme engelli vatandaşlara yönelik başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirttiler. Cemiyet yetkilileri, cemiyetin görme engellilere yönelik ilkokul ve lise seviyesinde eğitim veren okullarına Türkiye’deki modern eğitim-öğretim teknikleri ile teknolojik imkânların aktarılması konusunda işbirliğinin engelli öğrencilere büyük fayda sağlayacağını belirterek, bu konuda ülkemizden destek istedi.

Görüşmelerin oldukça faydalı geçtiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan, “21. yüzyılda toplumların gelişmişlikleri artık insana verdikleri önemle belirleniyor. Ülkemizde de toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engelliler, uzun yıllardan beri yanlış yaklaşımlarla toplumsal yaşamdan dışlanmışken, 2002 ile birlikte devrim niteliğinde birçoğu ilk ve öncü yasal düzenlemeler yapıldı. Bugün bu sayede ülkemiz engelli hakları alanında bölgesinde ve ötesinde öncü konumda. Biz bu öncülüğün bir gereği olarak bölgemizde özellikle zor durumda bulunan Libya gibi ülkelerde engelli haklarının geliştirilmesi ve engelliler için yapılabilecekler konusunda destek olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu ziyaret ile burada ülkemizin dost elini bekleyen Libyalı görme engelli dostlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk. Ülkemizi ve birlikte yapabileceklerimizi paylaştık. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye’den gelen yetkililer olarak büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandık. Bu anlamda dost Libya halkının bundan sonra da yanında olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Sonrasında Misrata kentine geçen heyet, Misrata Belediyesi yetkilileri ile görüşerek, görme engellilerin hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik belediye olarak neler yapılabileceği ve bu alanda Türkiye’de belediyeler tarafından görme engellilere sunulan hizmet ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Misrata Belediyesi yetkilileri eşliğinde Misrata Görme Engelliler Derneği ve Okulunu ziyaret eden heyet, görme engelli öğrenciler tarafından gösterilen oldukça sıcak karşılama sonrası hazırlanan programda görme engelli öğrenciler ile bir araya geldi. Heyet görüşmeler sonrası yurda döndü.